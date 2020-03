Inside Line: Jean Todt déclenche une action en justice contre notre site

Nous avons reçu par e-mail une lettre de demande d’avocats basés en Afrique du Sud, Webber Wentzel, représentant Jean Todt à titre personnel, exigeant que trois pièces de Red Mist soient inédites sur notre site car, selon eux, elles diffament l’homme.

La question des conflits d’intérêts a explosé lorsqu’il a été révélé que le président de la FIA Todt avait orchestré un accord secret avec Ferrari au milieu des soupçons que l’équipe italienne trichait.

La gestion de l’affaire par Todt a été remise en question par de nombreux sites Web, dont le nôtre, tandis que les fans l’ont appelé à démissionner.

J’admets avec plaisir et dis que c’est moi, en tant que rédacteur en chef de ce site, qui ai piqué Michele Lupini pour écrire une série de brumes rouges déclenchée par une conversation WhatsApp avec lui qui ressemblait à ceci:

Paul: Ce serait génial d’avoir un fan de Ferrari pour voir que ces accords secrets sont mauvais pour le sport… et peut-être le temps pour Jean de partir?

Michele: Laisse-moi y penser…

Et il a fait plus que cela et ceux-ci ont été publiés:

Le trio de morceaux de Red Mist n’a tiré aucun coup de poing, exposant l’histoire du président et remettant en question le conflit d’intérêts, non seulement en ce qui concerne Ferrari – où M. Todt a connu ses plus grandes réalisations dans le sport – mais, maintenant, mais aussi son fils Nicolas Todt qui gère Charles Leclerc, la propriété la plus chaude du sport aux côtés de Max Verstappen.

Jeter l’accord secret qui a finalement déclenché cela, et je demande: Sommes-nous seuls à pleurer «éléphant dans la pièce» et «conflit d’intérêts» ou vont-ils poursuivre tout le monde?

En tant que site Web «open source» où le droit de nos lecteurs de savoir est primordial, je présente un extrait de la lettre de demande:

Un extrait de notre réponse:

Ce que j’avais besoin de dire à ce sujet est dit ci-dessus, et Michele Lupini a ceci à dire:

“En réponse à la conclusion secrète de la FIA sur Ferrari Fuel Flow et aux menaces d’action de la part du” groupe de 7 “de F1, grandprix247.com a discuté de la question et j’ai accepté de l’écrire. En tant que journaliste, j’ai fait mon travail pour remettre en question la relation entre divers faits célèbres dans une série d’articles qui ne font aucune allégation ni accusation, ne sont pas diffamatoires et ne suggèrent pas comment se comporter et invitent effectivement M. Todt à répondre. Au contraire, la réaction juridique de M. Todt va à l’encontre de la liberté des médias de rapporter objectivement les faits.

Surveillez cet endroit…

