Inside Line: Lafitte dans une Williams était ma première couverture Autosport

Il n’y a pas longtemps, je me suis souvenu de la première photo de couverture que j’avais publiée dans Autosport en 1984 en tant que photographe de 22 ans basé à Johannesburg, vivant à moins de 20 minutes en voiture de Kyalami.

Je me rendais sur le site du Grand Prix d’Afrique du Sud depuis mon enfance, où j’ai vu Mario Andretti remporter l’édition 1971 de la course grâce à mon grand-père dont j’ai hérité le sang de course.

Par la suite, une ou deux fois par mois (le week-end des courses nationales, les Grands Prix et les courses de 9 heures) nous y étions. Sur un support en béton à quatre marches (pouvant accueillir environ 20 personnes agréables et confortables) à notre endroit habituel à l’extérieur de Barbecue Bend, avec une vue d’eux se précipitant hors de Crowthorne, se précipitant devant nous jusqu’à la colline de Jukskei et disparaissent en plongeant dans Sunset.

Moins d’une minute plus tard, à l’œil nu, vous pouviez voir les spécifications courir autour de Leeukop avant de disparaître hors de vue alors qu’elles traversaient le Kink avant d’émerger sous le pont Dunlop, puis hors de vue brièvement avant d’émerger à nouveau à travers l’incroyable virage 1 bordé de tribunes bondées.

À l’heure du déjeuner, nous nous moquions de nos paniers-repas et nous promenions dans les stands où nous nous retrouvions pendant une demi-heure avant de retourner à notre place pour le reste de l’événement. Nous l’avons fait pendant près d’une décennie.

Ayant grandi en tant qu’adolescent dégingandé, il n’y avait aucune chance que j’allais être un pilote de course, les grands (plus de six pieds ou 183 cm) couraient rarement à cette époque. C’était un sport pour les short-shits quand je grandissais. Peut-être une bonne chose…

Au lieu de cela, je suis devenu photographe avec le sport automobile ma fierté, et Kyalami mon terrain de jeu, mon école, mon temple, ma piste et en conséquence j’ai photographié à peu près tout ce qui s’est passé là-bas dans les années 80 et au début des années 90.

En mars 1984, les équipes de Formule 1 étaient à Johannesburg – les pilotes et les équipages des équipes séjournant au célèbre hôtel Kyalami Ranch, à quelques pas du circuit – pour une semaine de tests. Alors que l’Europe gelait, notre place grésillait donc pas étonnant que des tests de pré-saison substantiels aient eu lieu en Afrique australe.

Dès le premier jour, j’étais là à partir de 8h du matin et complètement pompé pour les jours à venir. Je me souviens des journées chaudes et douces, car elles ont tendance à être au plus fort de l’été dans la région. En effleurant mon esprit, je peux encore sentir la chaleur, sentir les odeurs de ces jours en compagnie de mes héros.

Les tests à l’époque étaient incroyables pour un photographe. Pas de soucis massifs d’accréditation des médias, pas d’influenceurs, pas d’artistes conneries, pas de conneries. Sport automobile pur. Les meilleurs pilotes, au soleil, testent les machines qu’ils utiliseraient pour la saison de championnat du monde de Formule 1 de 1984.

Quelques jours avant WhatsApp, les photos numériques et les téléphones mobiles, Jeff Hutchinson (correspondant d’Autosport couvrant le test sur la piste) m’a contacté pour prendre des photos par lesquelles nous avons conclu un accord pour qu’il ramène les films en Europe, les fasse traiter – utilisez ce dont ils ont besoin – et renvoyez les diapositives et les négatifs pour un prix convenu.

Pour moi, c’était surréaliste, j’ai été commandé par Autosport!

Quatre jours de bonheur, en réalisant des tests de F1 et en étant payé par ma bible du sport automobile – ce magazine était mon université, pas seulement la F1 mais le sport automobile en général – je les ai engloutis tous les jeudis pendant des décennies.

Maintenant, j’allais avoir des photos dans ce même magazine! Pour un enfant fou de sport automobile de mon âge, c’était le plus grand honneur. La seule déception a été que Ferrari a décidé de rester en Europe avec Tyrrell et McLaren les rejoignant au Paul Ricard.

Mais la plupart des autres gros frappeurs étaient là dans ce qui était le test final de pré-saison cette année-là.

C’était un test intrigant alors que la F1, à l’époque, tentait de limiter le carburant alimentant ces turbos assoiffés de la première ère qui pompaient au nord de 1300 ch lorsqu’ils étaient entièrement connectés pour Qualy. Mais cela fait que les constructeurs de moteurs recherchent plus d’économie de carburant sans sacrifier les chevaux, et cela ne fonctionne que si vous y jetez des tonnes d’argent.

Ainsi, les règlements censés limiter les dépenses ont en fait fait dépenser beaucoup plus aux équipes alors qu’elles poussaient collectivement l’enveloppe pour gagner des courses le dimanche. Semble familier?

Néanmoins, ce fut une semaine détendue mais intrigante qui comprenait plusieurs déjeuners au Kyalami Ranch avec les pilotes et le personnel de l’équipe, avant un retour pour un après-midi de test qui s’est terminé vers 17 heures, heure locale, ou lorsque les pluies traditionnelles du soir à haute intensité sont venues arrêter le jeu. Du dimanche au jeudi de la même année.

Rappelant l’époque, il n’y avait pas de citrouille RP ou de médecin de spin en vue, seulement une poignée de journaux, presque pas de vivaneaux et pas de caméras de télévision. Les chauffeurs attrapaient quelques rayons, assis sur des chaises pliantes, dans la voie des stands, tandis que les mécaniciens travaillaient dans la chaleur sur les voitures voisines. Les plaisanteries ne cessent jamais et hilarantes.

C’était un monde différent, mais les mégastars de l’époque étaient aussi méga qu’aujourd’hui, heureusement pour les photographes de ma génération, l’accès était infiniment plus décontracté et sans stress. Pas de commandes d’aboiements de bœuf de sécurité, pas d’envahissement agressif de l’espace, tandis que la pollution des bâtons à selfie et des microphones dans le nez des conducteurs était impensable.

Il était serein, calme et vraiment heureux, rendu paradisiaque par le cri strident de ces turbos à plein régime, cherchant constamment à cracher leurs occupants dans l’oubli.

Les mecs dans le cockpit ont transpiré correctement, à condition qu’il faisait étouffant à l’époque à Joburg, mais le regard dans leurs yeux alors qu’ils sortaient de la cagoule trempée vous a raconté la vraie histoire.

L’apprivoisement de ces bêtes était une vue à voir, à travers Sunset à plat a pris le plus gros de balle, puis sur de gros freins dans Clubhouse, suivi par le cri de traction à la sortie pour obtenir une bonne giclée vers les Esses plongeants avec tout ce qui se tordait venimeux.

Et puis la liquidation de ces turbos, hors de Leeukop, alors que le pied piétinait à plat, une cacophonie de sons – qui hurlait de puissance absolue – avait ces voitures avec un rythme de 325 km / h sur cette incroyable ligne droite.

Couplé à la haute altitude de l’endroit, que les moteurs de F1 les plus puissants ont jamais savouré, c’était un spectacle dont je doute que nous reverrons jamais.

La violence nécessaire requise par les conducteurs pour garder ces chevaux retenus envoie encore des frissons dans ma colonne vertébrale. C’était époustouflant à voir et je me souviens avoir regardé au lieu de prendre des photos (plus d’une fois), donc le spectacle était à chaque fois déroutant.

Keke Rosberg dans Williams-Honda a terminé les cinq jours les plus rapides de tous, avec Nelson Piquet dans le deuxième meilleur Brabham-BMW et Nigel Mansell troisième dans le Lotus-Renault; un peu plus de trois dixièmes séparant le trio.

Il convient également de noter que la performance de la recrue Ayrton Senna dans le Toleman-Hart a été la septième plus rapide de la semaine, avant une saison qui devait lancer l’héritage de F1 de la grande légende brésilienne.

Mon «cover boy», Jacques Lafitte, a terminé neuvième le plus rapide, à 2,5 secondes de son coéquipier Keke en tête des feuilles de temps.

Pendant de nombreuses années, j’avais en tête l’image de la couverture Autosport. Au cours de mes voyages, ce magazine et bien d’autres, y compris les négatifs / diapositives, sont devenus AWOL, pour ne plus jamais être revus.

Il y a un mois, en pleine nostalgie, j’ai trouvé la couverture dans une recherche d’images Google, puis je suis allé sur eBay – je l’ai trouvée et achetée immédiatement et elle a été livrée peu de temps après.

Évidemment, ce conte est alors apparu dans ma tête…

