Inside Line: le film Fangio a des leçons pour l’avenir de la Formule 1

Je vous recommande vivement de regarder A Life of Speed: The Juan Manuel Fangio Story – disponible sur Netflix – un documentaire épique offrant un aperçu éclairant d’une ère de grande course automobile et des plus grands personnages.

Je dois admettre que j’avais vu l’interview de Fangio, qui est au cœur du film, avant dans divers extraits du parcours d’un fan de F1.

Néanmoins, le dernier documentaire sur le grand homme de Balcarce a mis les choses en perspective pour moi en termes de chronologie historique de l’incroyable carrière de la légende qui a caractérisé la naissance de la F1 après 1950.

Mis à part sa douceur de parole et son incroyable aura, ce qui m’a le plus frappé, c’est que chaque Grand Prix de l’époque était un événement épique.

Mercedes contre les autres, les flèches d’argent de l’époque étaient sur une autre planète – un peu comme l’arsenal moderne de Toto Wolff.

Fangio s’est réjoui du fait qu’il ait reçu trois mécaniciens pour travailler exclusivement sur sa voiture, tout comme ses coéquipiers se sont offert un tel luxe. Chez Ferrari, c’était différent, c’était la voie d’Enzo ou l’autoroute. Rien n’a changé au cours de toutes ces décennies!

Donc, vous aviez une scène avec tant de sous-intrigues, chaque pilote de cette époque mériterait un documentaire Netflix. Les courses ont galvanisé les pays, peut-être rien de plus que la course à domicile de Fangio en Argentine où la foule qui regardait ces courses incroyables était stupéfiante.

Et les courses étaient le truc des gladiateurs, de grands hommes mouraient régulièrement le week-end du Grand Prix – beaucoup, beaucoup d’entre amis proches de Fangio.

Sa plus grande course, et probablement la plus grande course de tous les pilotes de l’histoire, a été cette épopée au Grand Prix d’Allemagne de 1957, à 22 tours de la redoutable Nurburgring Nordschleife.

Trois heures de pure magie El Maestro – une combinaison parfaite de bravoure, de vitesse, d’intelligence et de force surnaturelle – qui s’est terminée par une victoire tout à fait remarquable célébrée par tous, même les rivaux qu’il a dépassés dans le dernier tour du Green Hell.

Onze fois par an, les pays se sont immobilisés en accueillant le summum du sport à cette époque. Chacun d’eux une saga épique avec des héros, ainsi que des méchants occasionnels, des épreuves, des tribulations, des exploits étonnants et toujours, malheureusement, avec une tragédie qui se profile invariablement.

Chaque Grand Prix était bien plus qu’une course, plutôt une glorieuse occasion. Chacun méritant une série Netflix en 10 parties à part entière. Et bien sûr, pour cette première décennie enivrante de F1, l’homme qu’ils adoraient tous, fans et rivaux, était Fangio.

Avançons rapidement dans notre monde foiré aujourd’hui, n’est-il pas ironique que la saison qui devait être la plus longue de l’histoire de la F1 ne se produise pas du tout?

Pour les superstitieux, n’est-ce pas un message clair des Dieux du sport automobile que nous avons eu trop de courses? Ou suis-je en train d’étirer la licence poétique un peu trop loin?

Quoi qu’il en soit, je dirais – et je l’ai déjà suggéré – que la saison de F1 compte quelques courses de trop avant même que les 22 de cette année ne deviennent … qui sait?

Sûrement 15-16 courses seraient plus que suffisantes pour une saison de championnat de F1 lorsque nous sortirons de ce gâchis?

Pour pacifier l’argent, les hommes participent à une demi-douzaine de courses hors championnat F1 où l’incitation est un gros prix. Le golf professionnel fonctionne bien avec leurs majors et leurs compétitions à gros budget à travers le monde pour garder les coffres fluides.

Allez plus loin, envisagez une saison de 12 championnats du monde de F1 en tandem avec huit à dix courses de F1 hors championnat à gros prix; par exemple. Récompense de 50 millions de dollars par course hors championnat pour les dix premiers.

Et, pendant que nous y sommes, faisons des courses de Grand Prix d’au moins trois heures, les courses à gros prix peuvent durer 90 minutes. Mais la vraie affaire est de 180 minutes dans le cockpit à pleine inclinaison.

De nos jours, peut-être son âge pour moi, certaines races se brouillent dans d’autres, diluant l’impact. Et avouons-le, les ingrédients qui ont rendu la F1 impressionnante dans les années 50 ne s’appliquent pas de nos jours.

La mort est à juste titre inacceptable, les machines étaient totalement différentes sans aérodynamisme et la dépendance au conducteur tellement plus grande, le «spectacle» très différent et, malheureusement, beaucoup plus contagieux que le sport est pour les masses aujourd’hui.

Alors que COVID-19 est balistique à l’échelle mondiale, avec la perspective sans précédent d’aucune course du tout cette saison, il est peut-être approprié de réfléchir à un paysage de F1 considérablement modifié lorsque nous avons débattu les écoutilles et vu où nous en sommes tous à la fin de cette pandémie.

L’histoire de Juan Manuel Fangio nous offre une occasion opportune de retourner dans le futur pour des leçons sur ce vraiment fait de la F1 le spectacle passionnant et grandiose qu’elle n’est plus. Merci Netflix, nous en voulons plus!

J’ai trouvé ce joyau sur le web, veuillez regarder avec admiration comme je l’ai fait:

.