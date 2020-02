Inside Line: Max’s presque tour et bonkers F1 picorer l’ordre

La dernière heure de tests de pré-saison de Formule 1 sur le Circuit de Barcelone-Catalunya serait bien, je pensais, quelqu’un allait sûrement déclencher des tours mauvais pour terminer le test avec un signal à leurs rivaux et avec la F1TV venant me voir en direct, j’étais riveté avec du pop-corn à la main.

Tout d’abord, Valtteri Bottas et Mercedes se sont balancés avant de sortir et de ne rien livrer. Son meilleur temps était bon pour le meilleur de la journée mais n’était pas remarquable. Il était presque une demi-seconde plus lent que le rythme qu’il avait montré une semaine plus tôt. Ce temps de 1: 15.732 était le meilleur des six jours en Espagne.

Vendredi, au cours de la dernière demi-heure de course, Max s’est lancé dans une course avec des pneus Pirelli C4 (deuxième composé le plus mou) boulonnés; il a raté le premier tour mais est ensuite passé en deuxième sur l’écran de chronométrage avec son dernier flyer sur le même caoutchouc.

Il est venu et a continué un autre ensemble brillant de C4. l’équipage avait l’air très racé et enflammé, il était clair que Max allait faire les gros titres avec sa dernière manche. Des cœurs battant même à des kilomètres à Berlin.

En effet, il était vert dans le premier secteur mais est devenu jaune dans le suivant avant de récupérer dans le secteur trois pour se détacher de l’accélérateur en passant devant les stands. C’était un canular!

Ou était-ce? De toute évidence, le RB16 avec son Honda PU est une pièce de choix, qui semble cocher toutes les cases. Mais est-ce peut-être trop capricieux quand sur le bord, où leurs pilotes doivent jouer, quand c’est vraiment important?

Bien que les attentes soient élevées selon lesquelles les Blues seront carrément dans le mélange et rendront la vie difficile pour Mercedes cette saison, il semble que la dernière création de Newey soit pratique, mais pas encore prête à l’emploi ou ils obtiennent l’Oscar pour le meilleur spectacle d’ensachage vu la semaine dernière.

Ainsi, pour moi, c’était une fin anticlimatique à un test par ailleurs énigmatique. Je m’attendais à plus, quelques tours rapides pour garder les langues remuant, des postures en quelque sorte, quelques claquements de sabre. Après tout, c’est le lever de rideau pour la vraie chose, pimentez-le pour nous avec quelques courses hypnotisantes.

J’ai du mal à donner un sens à ce que nous avons vu, mais je suis rassuré de savoir que je ne suis pas seul. Le graphique ci-dessous montre que seuls Kimi Raikkonen et Sergio Perez avaient leur PU composé et, ce, que brièvement.

Considérez que le speed-trap a explosé l’an dernier à Qualy, à 325 km / h, tandis que Lando Norris a enregistré cette année la vitesse de pointe dans la McLaren Renault à 337 km / h.

Mercedes n’est même pas dans le top dix (ci-dessus) ce qui est un signe certain de poudre gardée au sec par les champions du monde qui savent qu’ils seront plus rapides que Racing Point, qui ne sont pas trop minables à ce stade du jeu avec leur réplique Merc .

Alors que Raikkonen, avec la puissance du client, donne un aperçu des chevaux que Ferrari a dans son package, en d’autres termes, ajoute encore 20 km / h à la vitesse de pointe de Charles Leclerc et c’est plus comme ça.

On pourrait imaginer, Honda a au moins une autre douzaine de km / h à libérer (ils l’ont fait l’an dernier lors des qualifications en Espagne l’année dernière) tandis que Renault… qui sait avec eux?

Plus que jamais auparavant (je me souviens bien), un ordre hiérarchique est impossible à établir avant l’Australie dans quelques semaines. Mais l’année dernière, nous pensions tous que Ferrari testait les championnats du monde et il s’est avéré que nous étions tous trompés par une Mercedes plus que bien préparée qui, lorsqu’elle était débranchée, était d’une efficacité dévastatrice.

Cette année, il n’y a même pas la moindre idée de qui est où, mais je vais sortir mon cou et dire que Mercedes a une autre superbe arme pour cette campagne; Ferrari va surprendre et se ressaisir et être plus proche des rythmeurs plus tôt que l’an dernier avec Red Bull, en particulier Max, le joker du peloton.

Pour ma prédiction de bien-être, j’achète dans le battage médiatique de Racing Point et je dis que la réplique-Merc ajoutera enfin du rose aux célébrations du podium cette année.

Pour ma prédiction, je m’en tiens à mon soupçon que Renault sera des ordures et, à cause de cela, McLaren va souffrir mais semble maintenant avoir la profondeur pour tirer le meilleur parti de leur dernière saison avec la puissance française.

En regardant à travers la brume de la désinformation et de la désinformation, voici ce que je déduis des tests:

les trois premiers resteront, Mercedes, Ferrari et Red Bull et l’espoir est que les voitures en argent puissent être contenues afin que nous n’ayons pas un championnat qui ne dure que la moitié de la saison;

Racing Point et Alphatauri se battent pour leurs restes. L’écart entre eux et les pacesetters d’une demi-seconde à une seconde selon le lieu, mais pas de surprise s’ils empochent un ou deux podiums lors de la demi-douzaine d’avance en métal plié;

derrière ce groupe, ce sera serré, avec peu de choses pour séparer les cinq équipes et je me risquerai à dire que Haas ne sera plus nulle part cette année, avec Alfa Romeo pas beaucoup mieux. Ce groupe a environ une à deux secondes de retard sur les temps au tour de référence;

s’attendant (et espérant) que Williams surprendra et ne finira pas la pierre toute l’année à chaque session.

Il n’y a aucune preuve que mes hypothèses deviendront réalité, je ne suis pas Nostradamus mais c’est plutôt la logique qui est sortie d’une semaine illogique. En fin de compte, la vérité sera révélée samedi après-midi, le 14 mars, lorsque tout sera au maximum pour le Q3 lors des qualifications pour l’ouverture de la saison Down Under.

Enfin, revenons à Max et cet effort final cet après-midi, je voudrais vraiment aiment savoir: Pourquoi le bot boulonne sur les C5 les plus rapides? L’at-il perdu ou s’en est-il retiré? Si ce dernier, pourquoi? Amenez Melbourne!

