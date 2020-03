Inside Line: Merci M. Todt mais vos avocats peuvent faire une randonnée

Cher Monsieur Jean Todt

Merci d’avoir fait l’effort de répondre à nos questions suscitées par trois articles d’opinion controversés publiés sur GrandPrix247 qui vous ont offensé.

Les questions et vos réponses – fournies par vos avocats – sont résumées ci-joint avec la lettre complète au bas de ce rapport:

Des décisions ont-elles jamais été prises au sein de la FIA dont Nicolas Todt a bénéficié plus que la plupart du fait de la position de M. Jean Todt depuis 2009?

Des décisions ont-elles déjà été prises au sein de la FIA dont Ferrari a bénéficié plus que la plupart du fait de la position de M. Jean Todt depuis 2009?

«Les actions de M. Todt, depuis qu’il a été élu président de la FIA, ont toujours été déterminées uniquement par et dans l’intérêt du sport automobile et de la mobilité. Personne n’a jamais été privilégié pour une raison personnelle. »

[Answers both questions simultaneousy.]

Pourquoi un accord secret a-t-il été conclu entre les équipes de F1, les médias et les fans entre la FIA et Ferrari? Pourquoi le besoin de secret?

«Comme précédemment expliqué publiquement par la FIA, le règlement Ferrari était le seul résultat raisonnable qui résulte d’une enquête technique qui, selon nous, ne serait pas concluante. Ce règlement n’a donc pas été conclu en secret par M. Todt, et il n’a pas non plus été caché.Cette justification est expliquée dans un communiqué de presse immédiat, daté du 5 mars 2020, qui répond à votre question à ce sujet. Cet accord de règlement résulte des recommandations des équipes techniques, financières et juridiques de la FIA et des conseils externes, qui ont tous activement participé à ce processus. Cette décision a été approuvée à l’unanimité par le World Motorsport Counsel et entièrement soutenue par la Formula One Management. Les détails du règlement ne peuvent être rendus publics en raison de la confidentialité convenue par les parties. Ce règlement est positif pour l’avenir de la Formule Un. »

Vos réponses sont notées et appréciées non seulement par nous, mais sûrement aussi par nos lecteurs car, finalement, ce sont eux qui ont posé les questions et nous sommes leurs messagers.

Pour mémoire, la lettre susmentionnée n’est pas arrivée dans ma boîte de réception, de même que plusieurs courriels de vos avocats conformément aux délais que nous avons fixés. Si je l’avais fait, je n’aurais pas perdu mon temps à poster ce qui n’était pas le cas. Absurde de penser qu’avec votre lettre en main, j’envisagerais même une tactique aussi téméraire dans ce jeu stupide d’échecs.

Ce n’a jamais été une affaire d’avocat et je regrette et je déteste qu’ils soient même au courant. Ce fut un cas pour les médias de la FIA à gérer et à discuter avec moi, ou un e-mail de votre bureau plutôt que de quelqu’un pour qui je n’aime rien, sans aucune place dans cette affaire.

Cela aurait été résolu beaucoup plus rapidement et avec moins d’histoires que l’utilisation bizarre de votre tenue légale en Afrique du Sud dont la lettre m’accusant de malhonnêteté n’est qu’un camouflage pour leur incompétence et leur incapacité à m’assurer d’avoir reçu un e-mail aussi important.

De plus, j’ai actualisé mon e-mail toute la journée tandis que mon équipe m’a exhorté à appuyer sur le déclencheur de l’absence de réponse. Comment m’en souviens-je? C’était mon anniversaire mais tout était en attente car nous attendions une réponse qui n’est arrivée qu’aujourd’hui (jeudi 26 mars 2020 16:37).

En outre, j’ai clairement indiqué que j’étais disponible pour un appel Skype ou téléphonique à tout moment pour en discuter. Je n’ai jamais été contacté de cette manière.

À l’avenir, nous acceptons votre réponse et respectons le fait que vous vous êtes exprimé sur cette question malgré les méthodes douteuses pour y répondre. Nous applaudissons cette honnêteté

Malgré la tentative de créer du mauvais sang entre nous, de bonne foi, nous avons brouillé les paragraphes qui vous ont personnellement offensé à l’origine, mais les messages censurés restent publics et pour mémoire.

Le message fait pour avoir manqué le délai intitulé «Les avocats demandent une prolongation mais manquent à l’action» – qui traite du problème désormais insignifiant du non-respect des délais – sera à l’avenir redirigé vers ce message.

De notre côté, cette affaire est désormais close, vous êtes le leader de notre famille du sport automobile et avec vos réponses, vous nous avez assuré et pacifié que tout est en ordre, et j’accepte cela en laissant la porte ouverte à une preuve réelle du contraire si jamais arrive.

En tant que supporteurs passionnés de ce sport, nos motivations comme la vôtre «ont toujours été uniquement déterminées par et dans l’intérêt du sport automobile» et sur ce terrain d’entente, nous voulons nous sentir faire la bonne chose.

N’hésitez pas à contacter directement notre équipe si vous souhaitez partager des idées et à nous tenir au courant de vos projets.

Puis-je vous suggérer de considérer notre site comme une plate-forme pour une colonne occasionnelle de votre bureau (une par mois?) Pour communiquer avec une base de lecteurs plus avertis et intellectuellement matures, ce que la nôtre a tendance à être. Veuillez considérer cela comme une offre à durée indéterminée pour une telle entreprise.

En terminant, je vous souhaite à vous, à vos proches et à vos collègues, tout le succès possible en ces temps troublants et j’espère sincèrement qu’un jour nous serons tous de retour. Paix et respect.

Paul Velasco (rédacteur en chef)

