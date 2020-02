Inside Line: Se souvenir de Niki pour son 71e anniversaire

Niki Lauda aurait eu 71 ans aujourd’hui et pour les fans de Formule 1 de ma génération, qui ont commencé à suivre le sport depuis le début des années 70, il est difficile de se souvenir de la vie sans le célèbre nom.

Il était le pilier d’un sport qui a tué tant de ses pairs et amis – nos héros – et l’a presque volé trop tôt de façon dramatique en 1976. Mais il a résisté pour rester avec nous pendant plus de quatre décennies avant son décès. l’an dernier.

J’ai eu le privilège de le photographier lorsque je suis devenu professionnel au début des années quatre-vingt (après ses jours Ferrari) quand il était là pour le Grand Prix d’Afrique du Sud à Kyalami, également plusieurs fois entre cette date et la dernière fois il y a quelques années quand lui et une partie de l’entourage de Mercedes, y compris Adrian Newey, a visité l’autodrome de Dubaï où j’ai travaillé en tant que responsable des communications.

Après sa retraite et toute une carrière de série dramatique de style Netflix dans l’aviation, le partenariat de Niki avec Toto Wolff dans le rachat de la Mercedes F1 a permis à l’équipe la plus puissante de l’histoire de notre sport.

C’est un petit hommage de mes archives (beaucoup plus de Nikis à scanner!) À l’une des grandes légendes de notre sport, dont les exploits, la survie et le retour remarquable à un autre titre de F1 seront à jamais gravés dans le folklore de la F1.

Aujourd’hui, Niki est aussi resté dans les mémoires sur Twitter:

Aujourd’hui, nous célébrons le 71e anniversaire de Niki.

Cela aurait été si agréable de l’avoir là-bas lors des tests plus tôt cette semaine. Il disait toujours «Donnez-lui un ** trous» avant une course. J’espère que nous pourrons continuer à le rendre fier 🙏🏾

Joyeux anniversaire Niki ❤️ pic.twitter.com/Thv6KKrFV1

Lewis Hamilton

Disparu, mais jamais oublié.

Niki, pensant à vous sur ce qui aurait été votre 71e anniversaire ❤ pic.twitter.com/VVnElnBY07

Mercedes-AMG F1

Niki Lauda aurait eu 71 ans aujourd’hui ❤️

Voici le triple champion du monde qui réfléchit à une victoire célèbre lors de sa course à domicile en 1984 # AustrianGP # F1 pic.twitter.com/N5vymO4ec1

Formule 1

En souvenir de la légendaire Niki Lauda, ​​née #OnThisDay en 1949.

Un géant de notre sport qui a joué un rôle essentiel dans l’histoire de McLaren. 🏆🇦🇹 pic.twitter.com/GCwskNbvXY

McLaren

Remembering Niki – La légende aurait eu 71 ans aujourd’hui ❤️ # essereFerrari 🔴 #CiaoNiki pic.twitter.com/Rs0EKXhInK

Scuderia Ferrari

