Inside Line: signe des temps

Je voudrais commencer la chronique de cette semaine en m’excusant auprès du rédacteur en chef de grandprix247.com, Ben Stevens, pour ne pas avoir préparé cette pièce pour la date limite d’hier, ma mauvaise!

Ben est maintenant à la tête de notre site Web en tant qu’éditeur quotidien depuis janvier et je profiterai de cette occasion pour le féliciter pour l’excellent travail qu’il accomplit en période de néant. Nous n’avions aucune idée quand il a pris le règne que COVID-19 allait devenir la seule histoire cette année.

Depuis lors, il nous a tenus au courant de ce qui se passe et nous l’a communiqué. Mais ce n’est que des nouvelles sur les coronavirus, pour être honnête. Nous sommes conscients de surdoser nos lecteurs avec de mauvaises nouvelles que nous recevons tous de toute façon lorsque nous nous connectons à des sites d’actualités ou que nous allumons la télé.

Nous grattons donc le canon lorsque Lando Norris se rasant la tête envoie ses notes Nielsen à travers le toit, et faisons pression sur le Guinness Book of Records pour qu’il considère le vieux Bernie Ecclestone et son pressage Fabiana pour la prochaine édition.

Le grattage de barils est ce que nous faisons de mieux pour vous, mais c’est un défi difficile de nos jours que Ben a maîtrisé. Bravo et merci!

Mon point de vue sur COVID-19?

Vraiment, je ne sais pas quoi penser, je peux dire ce que mes tripes ressentent à travers le déluge d’informations, de désinformation et de complot. Alors voilà:

Je serai surpris si nous courons cette année, je suis curieux de voir qui restera debout au niveau mondial, sans parler de la Formule 1 et du sport automobile en général. Jusqu’à ce qu’il y ait une baisse importante des décès ou que l’immunité du troupeau vainc le virus, je crois que toutes les prévisions sont risibles. Personne ne sait.

Dans cet esprit – je parle de toute vraie course automobile, alias Lewis Hamilton et les gars qui lancent du métal sur le tarmac, pas des trucs virtuels – toute vraie course sera un bon bonus. Cinq courses à Silverstone et cinq au Red Bull Ring? Bien. Fais le. Une course? N’importe où, faites-le.

Mais ne comptez sur rien de tout cela.

Sur une note personnelle, je semble avoir un blocage des écrivains ces jours-ci malgré beaucoup à dire. Idéalement, je devrais donner 1000 mots tous les deux jours car il y a beaucoup à partager et à débattre malgré le manque de nouvelles.

De ma place, en ce qui concerne la F1, il y a une immense toile vierge qui attend un artiste pour peindre un nouveau chef-d’œuvre, pour propulser le sport au cœur du 21e siècle, repenser les règles de F1 de 2022 qui devraient peut-être être reportées à 2025.

Et permettre à M. Jean Todt et à ses camarades de la FIA de rédiger des règles avec ce concept logique de «World-Engine» au premier plan où la F1 reste le summum mais aurait une pertinence pour le WEC, la F2 et même Indycar et peut-être la F3.

C’est une vieille histoire dont nous parlons depuis longtemps et qui pourrait maintenant être réexaminée et présentée pour un débat constructif.

J’ajouterai le nom de M. Todt à plusieurs reprises à l’article pour Google pour l’alerter, lui ou ses gardiens, et, espérons-le, quand il s’ennuiera, il pourrait apparaître sur notre site et trouver de l’inspiration. Apparemment, il nous a déjà rendu visite…

Revenons au bloc de l’écrivain: les idées et les sujets à méditer et à discuter sont là mais les doigts ne transforment pas mes brainstormings en mots.

Néanmoins, alors que Ben a stabilisé le navire sur des eaux sans vent à la recherche de terres, alias F1 news, j’ai été occupé en arrière-plan à assister nos partenaires de contenu, à élaborer des stratégies pour le dilemne actuel et un avenir incertain auquel nous sommes tous confrontés, et à lancer notre projet de simulation: Team simRACE247.

L’ensemble du scénario de verrouillage a joué à merveille dans le monde du jeu avec tout le monde confiné à leur domicile, les Playstations, les XBox et les PC tournoyaient sans relâche, et probablement plus de jeux se produisent en ce moment que jamais auparavant, de loin.

Les courses de sim ou les courses virtuelles sont également en plein essor, tout le monde veut simuler ces jours, ce qui est ultra cool pour ceux d’entre nous qui ont battu le tambour à propos des simulations depuis le milieu des années 90.

En un clin d’œil, faites-en une semaine, grandprix247 a engendré l’équipe simRACE247 pour commencer notre aventure en tant qu’équipe de course sim avec des débuts modestes mais une ambition illimitée. C’est le credo:

simRACE247 a été formé à un moment où la course de sim en tant que sport est en plein essor, offrant une plate-forme aux jeunes amateurs de sport automobile talentueux pour avoir un avant-goût de la course avec roue et pédales. Ceux-ci évoluent pour devenir de bons coureurs de sim et profiter de carrières qui s’étendent sur des décennies.

Un hobby / sport qui était le domaine des nerds du sport automobile il n’y a pas si longtemps, est maintenant courant avec de nombreuses opportunités pour les pilotes dévoués et qualifiés de se faire un nom sur la scène eSport. Ici, avec dur labeur et engagement, ces pilotes peuvent se retrouver un jour en tête-à-tête avec les meilleurs pilotes de simulation de cette génération, dont les garçons d’affiches ne sont pas moins que Max Verstappen, Lando Norris, Nicki Thiim et autres.

Notre équipe est composée de jeunes pistolets cherchant à devenir des pilotes de niveau professionnel ayant besoin d’un coup de main dans leur carrière en course sur sim, jusqu’aux pilotes amateurs désireux de courir et de se développer dans un environnement d’équipe de passionnés de sport automobile et de course sur sim.

Le programme de recrutement de l’équipe est actif, avec plusieurs pilotes en cours d’évaluation et un nombre déjà confirmé.

Actuellement, l’équipe est en phase de réflexion et de planification avec des développements en cours.

Il est encore tôt pour la startup, mais l’intérêt a été immense et a été stimulé par un besoin, en effet un appel à cela par des jeunes qui ont le talent, l’engagement et la passion, mais dix dollars pour une piste ou une voiture, c’est trop raide.

Puisant dans ma propre expérience avec des équipes tout au long de ma carrière, couplée à de vraies informations internes, j’ai obtenu de travailler en étroite collaboration avec des équipes pendant mon mandat en tant que responsable des communications à l’Autodrome de Dubaï. Ajoutez à cela quelques partenaires clés et nous avons un projet.

Nous ne pouvons pas être Lawrence Stroll dans la vraie vie, mais peut-être qu’un «Lawrence virtuel» nous donne un petit goût. C’est un jeu prêt à être créé: Being Lawrence Stroll – A Formula 1 Adventure.

Argent illimité etc… Un projet pour une autre fois…

Bien sûr, nous savons tous que le truc virtuel ne remplace absolument pas le sport automobile, et je vais le rendre officiel:

La course sur sim n’est pas du sport automobile, mais c’est de la course.

Oui, courir dans votre short et votre t-shirt, avec des biscuits et du lait à portée de main, dans mon cas sur une chaise pivotante – le simulateur de mouvement du pauvre homme – mais l’adrénaline coule toujours, la rage au volant est toujours là, la frustration avec les configurations, comme est la satisfaction de ce tour presque (jamais) parfait et du puéril «Je suis plus rapide que vous narguez» sur lequel nous, les coureurs, groove.

Pour nos lecteurs, nous vous invitons à poursuivre notre voyage en tant que supporters – même impliquez-vous, car nous recruterons et accueillerons tous ceux qui souhaitent contribuer, que ce soit au volant ou autrement – alors que nous cherchons à faire de cette équipe virtuelle une force pour promouvoir les jeunes talents , tout en offrant un environnement cool aux conducteurs partageant les mêmes idées pour affronter le monde en plein essor de la simulation.

Lorsque tous nos canards seront alignés, nous ferons du bruit avec un lancement. Cela vous est «divulgué» en premier.

Au final, nous sommes des fournisseurs de contenu.

Il y a un mois, les courses de sim ne prendraient guère en compte notre couverture. Mais ces jours-ci, il n’y a rien d’autre, n’hésitez pas à suivre nos progrès ici avec des rapports occasionnels ici (sous réserve de l’appel de Ben sur l’actualité) ou notre portail d’équipe où nous avons une toile vierge, avec quelques traits comme fondement.

Rejoignez-nous pour ajouter vos coups ou prenez une chaise et voyez ce que nous concoctons.

En conclusion, dans un monde en proie à une pandémie et confronté à une telle incertitude, cela semble parfois insignifiant et je me console avec l’espoir que ce flash d’inspiration collective – Team simRACE247 – sera l’une des bonnes choses à émerger de l’autre côté de la comme j’espère que nous le ferons tous.

Par la suite, l’équipe grandira de force en force, avec nos Young Guns guidés par la vieille garde sur des pistes virtuelles d’iRacing, Factor 2 et Assetto Corsa. Surveillez cet endroit!

Chanson Prince? Augmente le volume! La merde se passait également au milieu des années 80. La «maladie au petit nom» a été remplacée par la «maladie au nom plus long», rien ne change, d’où la vengeance de la nature.

