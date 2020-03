INTERVIEW: Tatiana Calderón se prépare pour une saison 2020 exigeante avec de grandes opportunités

Peu, vraiment très peu de femmes dans le monde ont trouvé le chemin du sport automobile pour faire leur carrière de pilote professionnel au plus haut niveau. Sans aucun doute dans ce classement, la plus remarquable est la Colombienne Tatiana Calderón, avec qui nous avons discuté pour parler des défis de cette 2020.

Pour arriver là où il est aujourd’hui, le voyage n’a pas été facile. Dans un sport traditionnellement masculin, toutes sortes d’obstacles ont été rencontrés, mais la femme de Bogota les a surmontés grâce à sa persévérance, sa discipline et sa chaleur humaine extraordinaire. Le talent l’a, mais malheureusement jusqu’à présent, il n’a eu ni la voiture ni l’équipe en GP3 et en Formule 2 pour briller. Voilà à quel point ce sport est cruel, mais malgré cela, beaucoup d’entre nous y croient encore.

L’année dernière, Tatiana Calderón conduisait le BWT Arden Formula 2

Un de ces tests de foi que Tatiana génère est la ratification qu’Alfa Romeo a faite en tant que pilote d’essai et également en tant qu’ambassadrice de l’équipe pour ce 2020. Nous n’avons pas manqué l’occasion de connaître son avis sur cette grande nouvelle: “Je suis super heureux Ils ont été des mois de dur labeur, mais ils ont très bien porté leurs fruits, rester avec l’équipe d’Alfa Romeo Racing en tant que pilote d’essai et ambassadeur est très spécial.

C’est ma famille suisse et vu évidemment tous les progrès qu’ils ont réalisés ces dernières années, nous espérons que cette 2020 est positive, que nous commençons de la meilleure façon et en poussant logiquement pour que j’espère pouvoir monter sur la C39, la nouvelle voiture de cette année

Dit Tatiana.

Au Mexique après le GP 2018, Tatiana Calderón a été la première femme latino-américaine en F1

La chose Alfa Romeo n’est pas une simple question de courtoisie envers le Colombien. Son rôle a été durement gagné après avoir réussi trois tests de Formule 1 avec l’équipe italo-suisse au Mexique, Fiorano et Paul Ricard, et également effectué des tests importants dans le simulateur.

Pour 2020, son calendrier est complet, principalement avec trois défis majeurs dans lesquels il fera ses débuts: la Super Formula japonaise, l’European Le Mans Series et les 24 Heures du Mans. Sur les défis de cette saison, il a déclaré: “Je pense que c’est une année pleine de nouveaux défis. Il y aura de nombreux voyages et vous devez bien vous organiser. C’est une grande opportunité, car en tant que pilote, vous voulez toujours être au sommet d’une voiture de course et j’en aurai beaucoup , avec beaucoup de temps sur la piste, c’est donc l’une des meilleures années sportives.

Évidemment, vous devez être présent avec l’équipe Alfa Romeo et faire des sessions de simulation. 2020 sera très chargé, de nombreux engagements mais ça vaut le coup. J’espère que nous serons en mesure de serrer et d’apprendre au maximum cette année et ainsi continuer à nous préparer à franchir ce dernier saut en espérant arriver en F1 “, a déclaré le pilote.

En janvier, le pilote colombien a participé pour la première fois à une longue course. C’était aux 24 Heures de Daytona

Maintenant avec le cours de Tatiana dans la Super Formula japonaise, une catégorie avec des caractéristiques similaires à la Formule 2, elle est présentée avec une excellente opportunité pour atteindre les points nécessaires de la Super Licence que la FIA exige pour monter en Formule 1. Sa saison Elle débutera les 4 et 5 avril à Suzuka.

En ce qui concerne Alfa Romeo et la préfiguration de l’équipe pour cette saison, la femme de Bogota a déclaré: “Il est trop tôt pour savoir où chacun est. Nous avons pu suivre notre programme tel qu’il avait été prévu depuis le début. Nous avons eu Robert, Antonio et Kimi conduit la voiture. Robert est nouveau, mais a commenté les voitures qu’il a conduites et il en est très content. Antonio et Kimi sont satisfaits et je pense que c’est une longueur d’avance sur l’année dernière. Mais tout le monde s’améliore et il y a être très attentif. “conclut Tatiana.

Tatiana aura Katherine Legge et Sophia Floersch comme coéquipières dans l’équipe Richard Mille de la série European Le Mans

Il y a quelques jours, le pilote colombien a reçu une autre excellente nouvelle et c’est le parrainage qu’il a reçu du groupe ROKiT. Ils le soutiendront en Super Formula japonaise et en European Le Mans Series. Il s’agit d’un soutien important de ce conglomérat d’entreprises, sachant qu’en sport automobile, ils sont sponsors de l’équipe Williams Formula 1 et Venturi en Formule E.

Nous souhaitons à Tatiana Calderón un joyeux anniversaire aujourd’hui et nos meilleurs voeux pour cette saison 2020.

