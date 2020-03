Ivan Toscanelli: Shooting Kimi | GRAND PRIX 247

Le photographe partenaire de Paddock Legends, Ivan Toscanelli, a commencé sa carrière dans le cinéma, en tournant des publicités télévisées pour Volkswagen et Opel entre autres avant de déménager à Tokyo à la fin des années 90, mais Ivan a gardé ses liens avec sa patrie allemande.

Ivan est passé à la photographie fixe au début des années 2000, préférant l’approche plus personnelle offerte par la forme statique et avec le changement nécessaire d’équipement, il y a eu aussi un changement de sujet. Les projets d’Ivan étaient centrés sur les produits de beauté japonais, qui l’ont vu développer un amour pour le portrait et le travail avec les gens.

Désireux de photographier les images ultimes, Ivan a embrassé le light painting, une technique de la vieille école où un sujet placé dans une pièce noircie est progressivement éclairé avec l’obturateur de l’appareil photo maintenu ouvert plus longtemps que d’habitude.

Le light painting permet au photographe de se concentrer sur la capture des conceptions et des émotions uniques de son sujet en tant qu’œuvre d’art – cela s’est avéré une technique qui a vu la carrière d’Ivan gagner du terrain en peignant à la lumière de nombreuses personnes, y compris certains clients difficiles.

Parmi eux, des aficionados qui chargent Ivan de travailler sa magie en capturant leurs portraits avec leur collection de voitures, ou avec leur Lambo ou Ferrari. Des séances individuelles qui finissent par être immortalisées, par son œil unique, comme des chefs-d’œuvre d’impression de haute qualité que les propriétaires chérissent pour toujours.

Le light painting d’Ivan a également conduit son chemin à croiser à nouveau avec l’industrie automobile, car sa technique a également produit des images de voiture incroyables. Sa carrière a franchi une nouvelle étape lorsque Toscanelli est tombé par hasard sur Markus Schell de Paddock Legends, qui a présenté à Toscanelli sa prochaine opportunité.

Avec de nombreux contacts de Schell dans son annuaire, Ivan a pris un appel à un emploi avec le constructeur de vélos personnalisés à multiples facettes Jesse James ‘West Coast Choppers – James planifiait un projet avec Kimi Raikkonen pour sa marque de vêtements et il a invité Ivan à faire une séance photo avec Kimi dans le garage privé de Jesse à Austin, au Texas, pour un environnement intime et un cadre ultime pour la photographie de portrait.

Le tournage s’est avéré mémorable pour Ivan qui a trouvé l’Iceman un personnage drôle, charmant et terre-à-terre qui s’est révélé un plaisir de travailler avec: “Nous avons eu un excellent tournage avec Kimi”, a expliqué Ivan. “Quand nous commençons à tourner, je lui ai dit:” Commençons Kimi, prenons quelques photos “Après la première photo, je dis” Merci beaucoup Kimi, nous avons terminé “.

«Il a demandé:« Êtes-vous sûr? Peut-être que nous en faisons plus? »« C’était un brise-glace cool pour Iceman et à partir de là, nous avons vraiment apprécié – Kimi était tellement détendu et cela le rendait si facile à travailler – nous avons fini par nous amuser beaucoup et son duvet sur terre, la nature est également apparue magnifiquement dans les images.

«Vous le voyez à première vue du produit final – j’espère que mes images révèlent un côté de Kimi que nous voyons rarement sur le circuit.

“Peut-être que c’est à cause de toute l’attention qu’il attire et de la pression de l’environnement, mais le Kimi Raikkonen que j’ai appris à connaître pendant notre temps ensemble est un gars vraiment cool et le mieux c’est que nous avons réussi à tout capturer avec les images que nous sommes heureux avec – merci Kimi! ” ajouta Ivan.

Kimi by West Coast Choppers est la marque personnelle de Raikkonen dans laquelle il a contribué du concept à la porter lorsque le champion du monde de Formule 1 2007 et l’actuel pilote d’Alfa Romeo F1 est loin des projecteurs du sport.

.