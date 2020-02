Jack Aitken passe de Renault à Williams

Date publiée: 4 février 2020

Williams a annoncé que Jack Aitken avait rejoint l’équipe en tant que pilote de réserve pour 2020 après son départ de Renault lundi.

Aitken a confirmé son départ de Renault car son rôle de pilote d’essai ne le rapprochait pas potentiellement de trouver son chemin sur la grille de Formule 1 avec eux.

Maintenant, Aitken prend un chemin différent avec Williams qui comprendra l’intégration au sol, le travail sur simulateur et, plus important encore, l’expérience en piste dans une session FP1 du vendredi.

Aitken a déclaré: «C’est un grand honneur de rejoindre ROKiT Williams Racing en tant que pilote de réserve pour la saison 2020.

“Williams est une équipe avec un héritage solide et une longévité continue, et je suis impatient de contribuer directement à leur développement via mon simulateur et mes tests.”

Claire Williams, directrice adjointe de l’équipe, a ajouté: «Il est évident d’après ce que Jack a réalisé jusqu’à présent qu’il est un jeune pilote avec une belle carrière devant lui et nous pensons qu’il a les bonnes références pour atteindre le sommet du sport.

“Jack a prouvé ses capacités en Formule 2 et GP3 ​​FIA et nous avons hâte de voir ce qu’il peut réaliser en tant que pilote de réserve officiel de l’équipe.”

Aitken se joint désormais à l’ancien Dan Bull junior Dan Ticktum, au pilote israélien Roy Nissany et au champion de la Série W Jamie Chadwick dans les rangs de réserve à Williams.

