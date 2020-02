Jack Aitken se sépare de l’équipe Renault F1

Date publiée: 4 février 2020

Jack Aitken s’est éloigné de Renault, mettant fin à son association de longue date avec le constructeur français.

Diplômé de la Renault Sport Academy en 2018, Aitken a pris un rôle de pilote d’essai avec l’équipe de Formule 1.

Cela ne l’a cependant pas mis en lice pour un siège de course 2020, ce qui a peut-être forcé sa main dans sa décision de quitter Renault.

“Je tiens à remercier Renault et l’Académie de m’avoir aidé à atteindre un poste où je peux maintenant franchir une nouvelle étape très excitante de ma carrière qui me maintiendra sur la bonne voie pour réaliser mon ambition d’atteindre le sommet du sport automobile, ”Aitken a déclaré dans un communiqué.

«Je souhaite au Renault F1 Team et à ses pilotes plein succès pour l’avenir.

“Je ne suis pas encore en mesure d’annoncer mes plans pour la prochaine saison, mais restez à l’écoute de mes chaînes de médias sociaux pour toutes les dernières nouvelles qui devraient être rendues publiques très bientôt.”

Aujourd’hui, j’annonce mon départ de @ RenaultF1Team. Je peux seulement dire à quel point chacun de vous me manquera, et les moments à Enstone seront à jamais marqués par les moments forts de ma vie. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi et je vous souhaite le meilleur. Sur un nouveau chapitre, et un nouveau départ. ✌🏻 pic.twitter.com/vYkDpZfY71

– Jack Aitken – 한세용 (@JaitkenRacer) 3 février 2020

Renault a souhaité bonne chance au jeune de 24 ans.

“Ce fut un plaisir de travailler avec vous et de vous voir progresser de plus en plus au fil des ans”, a déclaré l’équipe sur Twitter.

“Sur la bonne voie bien sûr, et comme une machine meme.”

Aitken a passé les deux dernières saisons à disputer la Formule 2 avec d’abord ART puis Campos Racing.

Il était P5 au championnat de l’année dernière avec des rapports le liant à une autre saison avec Campos en 2020.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.