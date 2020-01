Jamie Chadwick: le but de la F1 est fou mais pas irréaliste

Date publiée: 20 janvier 2020

Jamie Chadwick, vainqueur de la première série W, est convaincue que son rêve de courir un jour en Formule 1 est «un peu plus réaliste» qu’il y a deux ans.

La pilote britannique Chadwick est la femme coureuse la plus susceptible de passer à la Formule 1, ou du moins de participer à une ou deux séances d’essais.

L’athlète de 21 ans est déjà affilié à l’équipe Williams F1, qui en 2014 a mis Susie Wolff dans la voiture pour FP1 pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Chadwick, cependant, veut plus que cela.

Elle rêve de s’aligner sur la grille de Formule 1 en tant que pilote de course à part entière et estime que ce n’est pas un rêve impossible.

“Cela a toujours été le cas, mais maintenant c’est un peu plus réaliste qu’il y a un an ou deux”, a-t-elle déclaré dans une interview au journal Guardian.

«Et puis quand vous pensez, je veux être un pilote de course, vous pensez, je veux courir en Formule 1.

“Mais vous dites cela, et vous ne pensez jamais que cela va se produire. C’est encore une pensée folle, de penser qu’un jour cela pourrait être possible. »

La saison dernière, Chadwick a fait équipe avec Williams, jouant le rôle de moteur de développement.

Le Britannique, qui participe au Championnat d’Asie F3, poursuivra avec l’équipe en 2020.

“Même maintenant, en me plongeant avec Williams, j’ai encore un moment de pincement”, a-t-elle déclaré. “Mais, oui, c’est le but ultime.

«Je ne me fais aucune illusion sur la difficulté d’y arriver.

«Je veux le faire au mérite. Je ne veux pas le faire parce que je suis une pilote de course symbolique.

«Je pense vraiment qu’avec la bonne opportunité et le bon soutien, il est possible, non seulement pour moi, mais pour les femmes, de participer à des compétitions de Formule 1.

“En fin de compte, je veux être le seul à le prouver.”

L’athlète de 21 ans ne voit aucune raison pour laquelle une femme ne peut pas participer physiquement à la Formule 1 malgré le fait qu’elle soit un sport physique.

Elle a ajouté: «Les forces G que votre corps traverse lorsque vous êtes dans une voiture de Formule 1, ou n’importe quelle monoplace, sont énormes, et cela met beaucoup de pression sur votre cou.

“En gravissant les échelons, vous n’avez pas de direction assistée. Vous devez être mentalement apte pour ne pas arriver à ce point de fatigue.

«Beaucoup de gens disent que les femmes peuvent certainement courir en Formule 1 parce que ce n’est pas un sport physique.

“Eh bien, c’est un sport physique, mais je pense que c’est un niveau auquel les femmes peuvent accéder.”

