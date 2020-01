Jamie Chadwick retenu comme moteur de développement de Williams

Date publiée: 7 janvier 2020

Jamie Chadwick a été retenu par Williams pour la prochaine saison 2020 et continuera à jouer un rôle de développement avec l’équipe.

Chadwick augmentera ses heures dans le simulateur Williams et assistera une fois de plus à plusieurs courses tout au long de la saison et sera «pleinement immergé au sein de l’équipe au sol et dans l’usine de Grove».

La jeune femme de 21 ans est devenue la toute première championne de la série W en 2019 et entreprendra également une autre première lorsqu’elle participera à la première série Extreme E qui débutera en 2021.

“Ce fut une opportunité fantastique de travailler avec l’équipe dans mon rôle de pilote de développement”, a déclaré Chadwick sur le site officiel de Williams.

«Le temps passé dans le simulateur a été inestimable et j’ai apprécié chaque instant en me plongeant au sein de l’équipe.

«J’ai hâte de continuer à travailler avec Williams cette année.»

Claire Williams, directrice adjointe de l’équipe, a ajouté: «Je suis ravie de confirmer que Jamie Chadwick continuera son travail à la Williams Racing Driver Academy cette année.

«J’ai vraiment apprécié de voir Jamie se développer et exceller, avec l’équipe et son temps en course en W Series.

“Jamie a fait un excellent travail de promotion des femmes dans le sport automobile et nous sommes extrêmement fiers du travail qu’elle a accompli.”

