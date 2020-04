Jan Magnussen voit Jenson Button dans la course Legends

Date publiée: 19 avril 2020

Jenson Button est sorti du revers d’une bataille passionnante avec Jan Magnussen lors du dernier événement The Race All-Star Legends Trophy.

Lime Rock dans la campagne du Connecticut a été le théâtre de cette manche du Trophée Legends avec des concurrents utilisant la rFactor 2 McLaren M23.

Le champion du monde 2009 Jenson Button était en pole position pour la course d’ouverture, mais il a été submergé par Magnussen qui a obtenu l’escapade parfaite.

À partir de là, tout tournait autour de Magnussen et Button alors qu’ils s’éloignaient du peloton – Button était partout sur le pilote danois pour la course de 13 tours, mais n’a pas pu bouger car Magnussen a pris le drapeau à damier.

“Ce fut une course si difficile, je tremble partout!” dit Magnussen après.

«Quelle course amusante, Jan était génial pour savoir où mettre la voiture. Je l’ai jeté à l’intérieur une fois au virage 1 et nous avons tapé et dérivions dans le coin. C’était tellement amusant », a estimé Button.

L’ancien pilote de F1 Mika Salo a complété le podium avec sa finition P3.

La grille pour la deuxième course a été déterminée par une grille inversée, et c’est un autre ancien pilote de F1 qui en a pleinement profité, à savoir Juan Pablo Montoya.

Le pilote colombien a pris les devants au départ, tandis qu’un gros crash déclenché par le polester Petter Solberg en a fait une confortable course à la victoire pour Montoya.

Button finirait P9 après contact avec Darren Turner dans les phases finales.

