“Je ne veux pas que ces souvenirs reviennent” · .

Romain Grosjean ne prévoit pas de regarder la première saison de la série de Formule 1 de Netflix «Drive to Survive» car il ne veut pas revivre les souvenirs de sa campagne troublée il y a deux ans.

Le pilote Haas a connu une saison 2018 difficile, notamment une série d’accidents et de départs à la retraite. Mais alors que sa campagne 2019 a été encore moins réussie, alors que Haas a subi divers problèmes avec leur voiture, Grosjean a déclaré qu’il avait vu son traitement dans la nouvelle saison de Drive to Survive, qui présente l’équipe dans l’épisode deux.

“J’ai terminé la saison deux hier de Drive to Survive”, a déclaré Grosjean dans une interview avec Kym Illman. “Je ne regarderai pas la première saison juste parce que 2018 n’a pas été une bonne année pour moi, je ne veux pas vraiment ramener ces souvenirs.”

Son coéquipier Kevin Magnussen a déclaré qu’il y avait plus dans l’histoire des difficultés de Haas en 2019 que Netflix n’a pu montrer. Grosjean pense qu’ils devraient avoir plus d’équipes de tournage à chaque course pour capturer les événements sur la piste.

“Netflix fait un excellent travail”, a déclaré Grosjean. «En fait, pensez qu’ils devraient avoir plus d’équipages à venir aux courses et plus d’équipages à travers toutes les équipes à travers différentes courses, car évidemment vous ne savez jamais ce qui va se passer avant le week-end.

“Ils peuvent dire‘ OK Haas, une équipe américaine, donc nous venons avec eux en Amérique et en Autriche parce qu’ils ont bien [last year] et nous allons faire des courses avec d’autres équipes ». Mais s’ils avaient trois ou quatre caméras, je pense qu’ils auraient un contenu plus divertissant.

“Mais pour la Formule 1, pour les fans, pour tout le monde, c’est plutôt bien.”

