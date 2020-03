Le directeur de l’équipe de Haas, Guenther Steiner, dit qu’il s’attend à ce que la Formule 1 revienne à la course plus tard cette année malgré la pandémie de coronavirus.

Quatre courses ont déjà été annulées et ne peuvent pas être réintégrées au calendrier. D’autres événements sont également mis en doute, car de nombreux pays ont limité les événements publics pour ralentir la vitesse de propagation du virus.

Cependant, Steiner s’attend à ce que la F1 puisse finalement reprendre la course.

“Je suis presque sûr que nous participerons à la course cette année et j’espère que nous contrôlerons ce virus pour le monde entier afin que le monde puisse revenir à une vie normale”, a-t-il déclaré à Ziggo Sport.

La F1 a été critiquée pour avoir tenté de courir en Australie malgré le Coronavirus et pour sa réponse tardive au retrait de McLaren du week-end après que l’un des membres de son équipe eut été testé positif au virus.

Steiner a déclaré que la décision avait été difficile à prendre, en partie en raison des circonstances différentes des différentes équipes, ainsi que des autres parties prenantes impliquées dans la course.

“La décision n’est pas facile parce que vous venez ici pour courir”, a-t-il déclaré. «En tant que coureur, c’est ce que vous voulez faire. Vous avez également hâte à la première course de la saison, nous sommes tous frais et nous avons hâte de courir.

«Ensuite, cela arrive et ensuite vous devez vous mettre en place et dire qu’il y a des raisons de sécurité pour beaucoup de gens et que le monde entier est à l’envers en ce moment à cause de ce virus. Il est donc très difficile de raisonner à ce sujet.

«Mais la décision en découle, comme beaucoup de choses. Et vous avez beaucoup de parties impliquées. Vous avez le promoteur local, vous avez le promoteur, vous avez la fédération, vous avez 10 équipes d’horizons différents. “

