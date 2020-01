Jean-Eric Vergne se sentait comme un «robot» conduisant pour Red Bull

Date publiée: 24 janvier 2020

L’ancien pilote de Red Bull, Jean-Eric Vergne, a déclaré qu’il se sentait comme un «robot» lors de la conduite de l’équipe junior en Formule 1.

Vergne, qui a passé trois saisons au volant de Toro Rosso entre 2012 et 2014, a parlé de la microgestion qu’il a été contraint d’endurer, ce qui l’a rendu malheureux tout au long de sa carrière en Formule 1.

“Ils me disaient constamment” Mange ça, dors à ce moment-là, fais autant de sport, dis ça, souris là, ne plaisante pas “”, a déclaré Vergne au magazine français L’Equipe.

«Cela me rappelle d’être un robot. Donc, quand vous montez dans la voiture, vous n’en êtes plus content, vous ne vous sentez pas comme vous.

«Et j’aime m’amuser. J’aime ce que je fais. Pourquoi devrais-je me comporter différemment si je ne le souhaite pas? Mais je suis bien sûr fier d’être arrivé en Formule 1. »

Vergne s’est également rappelé quand on lui a dit qu’il ne travaillerait plus pour l’équipe et a déclaré que la machine à argent qu’est la Formule 1 n’est pas une entreprise lucrative pour chaque pilote.

“On m’a dit pendant les vacances d’été quand j’étais avec ma famille”, a ajouté Vergne.

«C’était comme une bombe. Tous mes rêves ont été brisés.

«Quand j’ai quitté la Formule 1, j’ai manqué d’argent. J’étais stupide et je ne gagnais pas beaucoup d’argent chez Red Bull.

«Les gens pensent que la Formule 1 est pleine d’argent, et je me considérais également comme un millionnaire, alors j’ai rapidement tout dépensé. Il m’a fallu deux ans pour récupérer. »

Vergne a également déclaré que sa propre mentalité de pilote de Formule 1 était également devenue un problème.

“J’ai ressenti mon statut, je pensais que j’étais le roi, que je pouvais gérer tout le monde”, a-t-il déclaré.

«Mais les gens pensaient que j’étais trop plein de négativité, parce que je ne souris jamais. Et c’était vrai. Il m’a fallu un certain temps pour réaliser que vous devez sourire. »

