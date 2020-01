Jean Todt critiqué pour ses commentaires de calendrier “scandaleux”

Date publiée: 27 janvier 2020

Un ingénieur de Haas a critiqué le président de la FIA, Jean Todt, pour ses récents commentaires au sujet du calendrier toujours croissant de la Formule 1.

Alors que les préoccupations grandissent au sujet du calendrier et de l’impact que cela aura sur ceux qui travaillent sans relâche pour les équipes de Formule 1, Todt a voulu rappeler à chacun le privilège qu’ils devraient ressentir lorsqu’ils travaillent dans le sport.

“Je pense déjà, y compris toi [the media], nous [the FIA], et je m’inclus moi-même, pour d’autres raisons, nous sommes tellement chanceux d’être dans un monde où nous aimons ce que nous faisons », a déclaré Todt via Motorsport Week.

«Nous avons la passion, nous sommes privilégiés, quiconque est en Formule 1 est privilégié.

«Quand j’étais dans d’autres postes, je travaillais 18 heures par jour six ou sept jours par semaine, parce que j’avais une passion et que je voulais le résultat.

“Alors bien sûr, votre famille, si vous avez une famille bien-aimée, ils comprendront, et vous ne le ferez pas toute votre vie.

Cependant, l’ingénieur Haas, Robert Dob, a suggéré que les commentaires de Todt sont un peu déconnectés et manquent de compréhension étant donné qu’il ne travaille pas selon le même calendrier que les équipes elles-mêmes.

“Selon lui, nous devrions être heureux de ne pas voir nos enfants”, a déclaré Dob au Brésil, UOL Esporte.

“C’est scandaleux. C’est l’avis d’une personne qui vient à la course vendredi et repart dimanche.

«Il ne passe pas autant de temps sur la piste que nous. Beaucoup d’entre nous le font depuis des années et trouver un autre emploi n’est pas facile. »

