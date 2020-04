Jean Todt: Deux à trois courses par mois possibles

Date publiée: 10 avril 2020

Jean Todt estime qu’une fois la saison 2020 prête à démarrer, il est possible que deux ou trois courses aient lieu par mois.

Alors que les trois premiers mois de la saison devraient être annulés, de nombreuses alternatives ont été proposées, des week-ends de course de deux jours à la tenue à huis clos.

Quelle que soit la solution choisie, Jean Todt, le président de la FIA, estime qu’une fois les choses de nouveau opérationnelles, une saison de 18 courses peut être atteinte en organisant deux à trois épreuves par mois.

“Une fois que nous savons que nous pouvons commencer, je pense que nous pourrions vraiment voir deux à trois Grands Prix par mois”, a déclaré Todt. Autosport.

“Si nous commençons en juillet / août et allons en décembre, nous avons six mois, de cinq à six mois, multipliés par trois et cela vous donne une option.”

Cependant, il est préoccupé par la possibilité que les sites soient réticents à accueillir des courses en raison de l’humeur et de l’atmosphère sombres provoquées par la pandémie.

“Mais n’oubliez pas que nous pouvons être confrontés à des situations où un organisateur peut accueillir l’événement en toute sécurité mais finit par ressentir:” Je ne veux pas. Je ne me sens pas d’humeur à accueillir l’événement », a-t-il ajouté.

«Donc, finalement, ce genre de situation peut se produire. Un événement est une célébration, et c’est ce que j’ai mentionné plus tôt: nous pouvons être dans une situation où tout est mis en place pour le faire mais il n’y a pas vraiment de sentiment de célébrer. “

Dans la même interview, Todt a nié les réclamations que lui et la FIA avaient laissé Ferrari échapper à la punition pour leur moteur en raison d’un règlement privé.

