Jean Todt: les gens ne devraient pas se plaindre de plus de courses de Formule 1

Date publiée: 21 janvier 2020

Le président de la FIA, Jean Todt, a déclaré qu’un calendrier de Formule 1 étendu devrait être salué car c’est un «privilège» d’être associé à ce sport.

Lentement mais sûrement, le calendrier de la Formule 1 s’élargit et 22 courses se préparent cette saison suite aux arrivées des Pays-Bas et du Vietnam.

Mais il est clair que les patrons de Formule 1 ne veulent pas s’arrêter là et veulent jusqu’à 25 courses par an. Un Grand Prix de Miami et un Grand Prix d’Arabie saoudite semblent être les prochains à l’ordre du jour.

Naturellement, avec une augmentation des courses et des voyages, il y a une augmentation de l’inquiétude concernant le péage que cela implique pour les pilotes et tous les membres des équipes de Formule 1 respectives.

Todt, cependant, pense que les gens doivent se rappeler la position «privilégiée» dans laquelle ils se trouvent.

“Je pense déjà, y compris toi [the media], nous [the FIA], et je m’inclus moi-même, pour d’autres raisons, nous sommes tellement chanceux d’être dans un monde où nous aimons ce que nous faisons », a déclaré Todt via Motorsport Week.

«Nous avons la passion, nous sommes privilégiés, quiconque est en Formule 1 est privilégié.

«Quand j’étais dans d’autres postes, je travaillais 18 heures par jour six ou sept jours par semaine, parce que j’avais une passion et que je voulais le résultat.

“Alors bien sûr, votre famille, si vous avez une famille bien-aimée, ils comprendront, et vous ne le ferez pas toute votre vie.

«Croyez-moi, je fais beaucoup dans les autres activités de ma vie où je vois des gens, s’ils sont bénis, ils reçoivent 30 $ par mois.

“Vous avez une population de 8 milliards d’habitants, vous avez 800 millions de personnes où ils n’ont pas assez à manger, ils n’ont pas assez à boire, ils n’ont pas [access] pour obtenir les vaccinations.

“Nous sommes ici pour parler de la Formule 1 mais nous ne devons pas fermer les yeux et oublier ce qui se passe pour les autres, pour les autres communautés, donc, encore une fois, je pense que nous devons être bénis.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.