Jean Todt nomme les Lewis Hamilton de la nouvelle génération

Date publiée: 20 décembre 2019

Le président de la FIA, Jean Todt, pense que Lando Norris, George Russell et Pierre Gasly rejoindront Max Verstappen et Charles Leclerc pour former la génération post-Lewis Hamilton.

Hamilton a dominé la Formule 1 à l'époque turbo-hybride avec l'ancien coéquipier de Mercedes Nico Rosberg le seul pilote à l'avoir battu au Championnat du Monde depuis 2014.

Et maintenant sur six titres, Hamilton prévoit de continuer à courir pendant un certain temps, bien qu'il soit inévitable que le joueur de 34 ans abandonne finalement la F1.

Et une fois que cela se produira, la F1 a besoin d'une nouvelle génération pour montrer la voie – Verstappen de Red Bull et Leclerc de Ferrari ont été présentés comme les candidats les plus évidents, mais Todt s'attend également à ce que Norris, Russell et Gasly prennent de l'importance.

S'adressant à Autosport.com, Todt a déclaré: «C'est fantastique d'avoir une personnalité et un talent comme Lewis.

"Mais cela fait partie de l'histoire du sport automobile, et chaque décennie, vous avez des talents particuliers.

«Avant Lewis, vous aviez Michael [Schumacher], vous avez commencé avec [Juan Manuel] Fangio, [Jim] Clark, [Jackie] Stewart.

«Il y a toujours eu des talents incroyables et un jour, Lewis partira et de nouveaux talents auront été confirmés.

«Verstappen, Leclerc, les nouveaux arrivants – la voiture les aidera, mais des pilotes comme Norris, comme Russell et Gasly, ce sont des pilotes très talentueux.

"Ce sera le Lewis de la nouvelle génération."

Le PDG du Groupe de Formule 1, Chase Carey, a convenu que l'avenir s'annonçait brillant pour la série, affirmant qu'il "ne peut pas penser à une année qui a vu une ampleur et une profondeur plus excitantes de jeunes pilotes entrer dans le sport".

Et pour que cela continue, il pense qu'il est important d'aligner la course junior avec la F1.

"Nous avons un avenir incroyable et passionnant grâce à ces pilotes", a-t-il déclaré.

«J'espère qu'ils auront une chance de se battre avec Lewis.

«Quand nous sommes arrivés, il y avait le GP2, la Formule 3, le GP3, nous avions en quelque sorte des courses fragmentées et mal coordonnées qui alimentaient la Formule 1.

«Nous avons essayé de créer une pyramide plus appropriée.

«Et nous voulons essayer de renforcer cette pyramide et nous assurer qu'elle offre des opportunités aux jeunes pilotes d'émerger, de devenir champions, de continuer à rivaliser.»

Mais en ce qui concerne la F1 dans son état actuel, Carey aimerait que Hamilton continue de courir «pour toujours».

«J'espère que Lewis courra pour toujours! C'est évidemment un champion incroyable », a-t-il admis.

«Son succès parle de lui-même et notre sport est bâti sur des héros.

«C'est un héros sans pareil dans notre sport.

"Encore une fois, nous espérons qu'il courra pour toujours. Il ne le fera probablement pas! Mais je pense qu'il a encore des défis devant lui, et nous aimerions le voir les relever. "

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.