Jean Todt: Nous devons changer temporairement notre façon de travailler

Le président de la FIA, Jean Todt, a publié une déclaration concernant la pandémie CIVD-19 et l’effet qu’elle a non seulement sur le sport automobile mais sur l’ensemble de l’industrie automobile alors que le monde entre en réclusion avec le virus qui prend de l’ampleur.

Voici la lettre dans son intégralité:

Depuis décembre 2019, le monde est touché par la pandémie de COVID-19. Aucun continent n’a été épargné. La FIA suit de près l’évolution de la situation. Depuis février, une commission ad-hoc présidée par le professeur G. Saillant, président de la commission médicale, évalue en permanence l’impact de la crise sur notre fédération, ses salariés, ses clubs et les événements qu’elle organise. De nombreuses décisions ont déjà été prises, et d’autres le seront bientôt, afin de prévenir la propagation du virus dans le monde.

Nous avons dû annuler ou reporter plusieurs de nos événements de championnat: Formule 1, WRC, WEC, RX, Formule E, etc. Nos pensées vont aux ASN qui ont consacré du temps et de l’énergie à l’organisation de ces événements et qui se réjouissaient de les accueillir. . Je partage leur déception et je voudrais exprimer mon soutien et ma solidarité. Dans la mesure du possible, avec les promoteurs de ces championnats, nous allons revoir tous les calendriers et essayer de reprogrammer certaines de ces courses plus tard cette année.

Nos clubs n’ont pas non plus été épargnés. Le Congrès régional du sport Asie-Pacifique, qui devait se tenir à Hanoï début avril, a dû être annulé. Nous allons essayer, mais ne pouvons pas promettre, de le déplacer à Bangkok lors de la Conférence FIA ​​Sport en juin.

Enfin, nos principales réunions de commissions de la FIA qui devaient initialement avoir lieu au cours des prochaines semaines ont été reportées ou se tiendront par vidéoconférence si possible.

Concernant nos collaborateurs dans les bureaux de la FIA Paris et Genève, leur santé est ma priorité absolue. J’ai donc décidé d’adapter notre façon de travailler sur la base des orientations définies par les gouvernements français et suisse. Principalement, le personnel a été invité à travailler à domicile. Nous avons mis en place les solutions informatiques nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de tous les services de la FIA. Ils seront donc joignables, prêts à vous aider et à répondre à tous vos besoins.

Le monde traverse une crise sanitaire qu’il n’a jamais connue auparavant et qui affecte chacun d’entre nous. Pour combattre ensemble ce virus, nous devons changer temporairement notre façon de travailler. J’espère que cela nous permettra de reprendre une vie normale dans les semaines à venir. Je sais que je peux compter sur votre soutien. Bien entendu, je continuerai à vous tenir informé de l’évolution de cette crise en termes de son impact sur la FIA, et vous invite à faire de même en ce qui concerne la situation dans votre pays.

Sincèrement votre,

Jean Todt, président de la FIA

.