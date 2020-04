Jenson Button apparaît dans le trophée The Race Legends

Date publiée: 4 avril 2020

Il a été confirmé que Jenson Button participera au Trophée Race Legends le samedi 4 avril.

Button, qui a remporté le Championnat du monde de Formule 1 2009, rejoindra son coéquipier pour cette saison à Brawn, Rubens Barrichello dans le cadre de cette compétition Esports.

Le kit de simulation du Britannique a été livré à son domicile en Californie la semaine dernière, et il prévoit maintenant d’intensifier son implication dans le jeu.

Après avoir participé au Legends Trophy samedi, il se concentrera ensuite sur la série virtuelle de Formule 1 pour la première fois dans le cadre du Grand Prix d’Australie dimanche soir.

Pour cet événement, il retournera à McLaren, l’équipe pour laquelle il a couru de 2010 à 2017, où il sera aux côtés de l’actuel joueur passionné de l’équipe et passionné de jeux Lando Norris.

Norris arborera bien sûr une coupe de cheveux plus rationalisée pour cette course après s’être rasé la tête pour des œuvres caritatives plus tôt dans la semaine.

Le Legends Trophy a tenu son premier événement la semaine dernière avec la légende d’IndyCar Dario Franchitti gagnant autour d’un circuit virtuel de Silverstone.

L’événement sera un double en-tête avec les résultats de la course un formant la grille de la course deux. Les pilotes seront en compétition sur l’ancien site IndyCar NOLA sur le jeu Rfactor 2.

Emerson Fittipaldi et Juan Pablo Montoya, deux fois champions du monde de Formule 1, participeront à l’événement après leur apparition au premier tour, tandis que les autres stars de la F1, Olivier Panis, Mika Salo et Vitantonio Liuzzi, feront leurs débuts.

Et à l’autre bout de l’échelle, la Race All-Star Cup – entièrement chargée par les téléphones ROKiT, verra une foule de juniors de F1 participer.

Billy Monger, analyste de Channel 4 F1 et vainqueur du Grand Prix de Pau, fait partie des concurrents provisoires, tout comme le pilote de réserve de Williams Jack Aitken et le junior de Red Bull Jack Doohan.

Les stars de Formule E Stoffel Vandoorne et Antonio Felix da Costa sont deux des grands noms qui reviennent pour la dernière bataille des étoiles.

Une fois de plus, les coureurs professionnels seront divisés en deux groupes, les cinq premiers de la course de chaque groupe se qualifiant pour la grande finale.

Le reste ira dans une manche de qualification de dernière chance qui emmènera également les cinq meilleurs pilotes dans la course décisive de l’événement.

Cinq autres places dans la grande finale seront à nouveau attribuées à la suite de la chaleur du simulateur.

Voici le calendrier complet du week-end à l’heure du Royaume-Uni, comme indiqué par The Race.

Horaire, samedi 4 avril

17h00 – Diffusion en direct

Legends Trophy Race 1

17:15 – 17:20 Qualification

17h20 – 17h30 Course

Pro Driver Group Race 2

17:35 – 17:40 Qualification

17:40 – 17:50 Course

Pro Driver Group Race 3

17:55 – 18:00 Qualification

18h00 – 18h10 Course

Sim Driver Group Race 4

18:15 – 18:20 Qualification

18h20 – 18h30 Course

Pro Driver LCQ Race 5

18:35 – 18:40 Qualification

18:40 – 18:50 Course

Legends Trophy Race 6 (Reverse Grid)

18:55 – 19:05 Course

All-Star Esports Battle Race 7

19:10 – 19:15 Qualification

19:15 – 19:35 Course

19:35 – 19:45 Entretiens avec les pilotes / Revue de course

19:45 – Fin de la diffusion

