Jenson Button remporte la victoire dans la course «Trophée des légendes»

Date publiée: 12 avril 2020

L’ancien champion du monde de Formule 1, Jenson Button, a remporté la victoire dans le trophée The Race All-Star Series Legends Trophy.

Button courait aux couleurs de Brawn qu’il arborait lors de sa saison victorieuse en Formule 1 en 2009.

Le Britannique a mené du pôle au drapeau sur une piste virtuelle de Sebring, remportant 10 000 $ de gains qui seront reversés à un organisme de bienfaisance de son choix.

L’ancien pilote de F1 Juan Pablo Montoya a terminé P2, tandis que le champion du monde de F1 Jacques Villeneuve 1997, qui faisait ses débuts en Esports, a terminé P6.

“C’est incroyable à quel point vous êtes nerveux”, a déclaré Button, cité par ..

«J’étais plus nerveux à ce sujet en course que dans la vraie vie.

“Je pense que c’est parce que dans chaque virage, vous avez l’impression de vous retrouver dans les barrières de pneus.”

La conduite de Villeneuve du dernier au P6 était encore plus impressionnante car il utilisait une manette Xbox, plutôt qu’un véritable volant.

Le trophée Legends est destiné aux conducteurs de plus de 40 ans et Torque Esports, qui organise The Race All-Star Series, devrait atteindre plus de 600 millions de foyers grâce à un accord de 90 minutes avec les principaux réseaux de télévision internationaux.

La saison 2020 de Formule 1 n’a pas encore commencé après que les neuf premiers tours de la saison ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus.

