Jenson Button s’essaie à Esports

Date publiée: 4 avril 2020

Jenson Button est le dernier grand nom à apparaître dans le monde de l’esport, faisant ses débuts virtuels dans The Race’s Legends Trophy.

L’ancien McLaren l’homme s’est aligné aux côtés de l’ancien coéquipier de Honda et Brawn Rubens Barrichello pour l’événement, avec d’autres anciens pilotes de F1 tels que Emerson Fittipaldi et Juan Pablo Montoya.

Excellent travail lors de sa première séance de qualification #LegendsTrophy par l’ancien champion du monde @jensonbutton.

💻 Regardez maintenant sur: https://t.co/WdVqh7S2NG#TheRaceMustGoOn || #LegendsTrophy pic.twitter.com/CYhOQU9yce

– The Race (@wearetherace) 4 avril 2020

Lors de la séance de qualification pour la première course, Button a immédiatement impressionné, allant assez vite pour commencer en P5. Il a ensuite connu un mauvais départ de la course, qu’il a par la suite attribué à des problèmes de timing, mais a réussi à revenir en P4 en raison d’incidents devant lui.

Avec plus de la moitié de la course terminée, il était bien avec une chance de monter sur le podium, mais son bon travail a été défait quand il a été touché par Emanuele Pirro. Il a récupéré pour terminer la première course en P9, juste derrière Barrichello.

L’équipe discute en direct avec l’ancien champion du monde @jensonbutton après ses débuts #LegendsTrophy.

💻 Regardez la couverture en direct de @wearetherace sur: https://t.co/WdVqh7S2NG#TheRaceMustGoOn || #LegendsTrophy pic.twitter.com/cdmYVjBAHI

– The Race (@wearetherace) 4 avril 2020

C’est le Brésilien qui a remporté les applaudissements dans la course en grille inversée qui a suivi il a navigué vers la victoire, mais Button a également amélioré considérablement ses performances.

Après avoir débuté en P11, il a excellé dans le peloton, évitant divers incidents et effectuant des passes propres sur ses concurrents.

Courant en P6 avec un tour à faire, il a réussi à dépasser Fittipaldi et à se classer parmi les cinq premiers. Ce n’est pas tout à fait Montréal 2011 mais bon, pour une première course dans la classe, ce n’est pas mal du tout.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.