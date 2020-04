“J’espère que Haas fait du bon travail, mieux que ses rivaux”

Date publiée: 28 avril 2020

Alors que la Formule 1 attend le début de la nouvelle saison, les équipes sont en difficulté mais ce n’est pas nouveau pour Guenther Steiner et l’équipe Haas.

Ils sont arrivés sur la grille de Formule 1 en 2016, sous le couvert de la controverse, car la voiture de F1 de l’équipe arborait trop de pièces Ferrari, du moins selon ses rivaux.

Cette saison-là, Haas a terminé huitième, après cela avec un autre P8 avant d’atteindre un cinquième record en carrière en 2018.

L’équipe, cependant, est revenue à la réalité un an plus tard.

Haas n’a pas pu prendre le dessus sur son VF-19 et n’a marqué que 28 points, les laissant avant-dernier sur le journal de bord.

Cette année-là, l’équipe a également perdu son sponsor titre dans un discours plutôt public tandis que les problèmes de pilote entre Kevin Magnussen et Romain Grosjean n’ont pas facilité la vie.

En tant qu’équipe qui a fait face à sa juste part de problèmes au cours de sa courte carrière, Steiner est convaincu que Haas, qui a récemment rejoint la liste du personnel de mise en congé de l’équipe, survivra.

“Nous avons déjà traversé des choses difficiles”, a déclaré Steiner à Formula1.com.

«Nous avons moins de personnes et nous sommes habitués à de plus grands défis que la grande équipe qui a deux personnes pour chaque travail, et nous avons une personne. Mais c’est ce que nous avons.

«Nous pouvons y faire face. Ce sera un défi pour notre peuple, mais un défi est une opportunité.

«J’espère que nous pouvons bien faire. Ce ne sera pas facile, mais ce ne sera facile pour personne.

“Nous ferons de notre mieux et nous espérons que nous ferons un meilleur travail que d’autres avec plus de gens.”

L’équipe a une incitation supplémentaire à rebondir lorsque la saison 2020 commencera enfin alors que le propriétaire de l’équipe, Gene Haas, se demande s’il faut continuer en Formule 1 au-delà de cette saison.

Sa décision a été suspendue jusqu’à ce qu’il voit comment l’équipe évolue dans les courses d’ouverture de 2020.

“Comme nous tous, il ne sait pas ce qui va arriver dans un proche avenir, et si nous avons ou non des courses [this year]», Explique Steiner. «Il est content d’attendre plus longtemps, mais comme tout homme d’affaires, vous n’êtes pas content d’attendre éternellement.

“Espérons qu’au cours des prochains mois, nous aurons une meilleure vision du proche avenir, j’espère que la situation ne restera pas aussi fluide qu’aujourd’hui. Il n’y a personne à blâmer, c’est juste les circonstances. Pour le moment, il peut rester calme mais à un moment donné, il doit prendre une décision.

«Mais pour le moment, il veut voir à travers.

«Nous avons mis des personnes en congé et nous ne les avons pas laissées partir. C’est une de ces choses, nous devons juste nous assurer de prendre les bonnes décisions à l’avenir, ce qui le maintient intéressé par le sport. »

