J’espère toujours que la Formule 1 reviendra à Hockenheim

La porte de la Formule 1 n’est “pas fermée” à Hockenheim, selon Thomas Reister, patron d’Emodrom, une entreprise chargée du développement stratégique du site qui a été laissé de côté pour le calendrier des championnats du monde de Formule 1 2020.

Il est rapporté que, à la suite de la rupture de l’accord sur la F1, Hockenheim se concentrera sur l’hébergement d’événements commerciaux, musicaux et autres événements non liés à la course.

Mais Reister a déclaré à Kolner Express: «La porte (vers la F1) pour l’avenir n’est pas fermée. Ce n’est qu’une question de conditions financières. »

Alors que l’Arabie saoudite offrirait à Liberty Media des frais de course de 65 millions de dollars par an pour accueillir la F1 à partir de 2023, Hockenheim aurait reculé à 16 millions de dollars.

