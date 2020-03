Jeudi, Grand Prix d’Australie: conférence de presse des pilotes

COVID-19 menaçant le Grand Prix d’Australie d’ouverture de la saison de Formule 1 2020, la conférence de presse des pilotes d’avant-course a toujours eu lieu jeudi à Melbourne.

Sous les projecteurs, la recrue Nicholas Latifi (Williams) ainsi que les vétérans Sebastian Vettel (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes) et Daniel Ricciardo (Renault).

Conférence de presse

Q: Maintenant, ça a été une préparation compliquée pour cette première course de la saison, donc je voudrais commencer par vous poser des questions sur vos préparatifs. Daniel, qu’est-ce que tu as fait et pourquoi est-ce si difficile pour un Australien à la maison. Il semble que sur cette piste de course, il n’y a pas beaucoup d’amour entre les pilotes australiens et Albert Park?

Daniel Ricciardo: Je suppose qu’il n’y a pas eu beaucoup d’Australiens, donc comme les statistiques… C’est un jeu de pourcentages, non? Mais de toute façon, j’espère que celui-ci est bon. Je me sens comme une bonne année, pas une année, mais je pense que je dois une bonne année. Je me prépare, je me prépare bien. Je ne sais pas m’asseoir; tout le monde essaie de s’asseoir les uns des autres. Nous allons devenir confortables. Qu’est-ce que je fais? Je ne sais pas, juste comme d’habitude. Depuis les tests: de retour en Europe, un peu de trucs de simulateur, puis j’étais à la maison pendant quelques jours. C’est bon d’être ici.

Q: Et le moteur – la nouvelle voiture? Qu’avez-vous appris à ce sujet lors des tests? Pensez-vous pouvoir faire un pas en avant par rapport à l’année dernière?

DR: Oui, je le fais. Je pense que le test s’est bien terminé pour nous. Le troisième jour de la deuxième semaine était beaucoup plus prometteur et mes commentaires et ceux d’Esteban, vous pouviez voir notre expression lorsque nous sommes sortis de la voiture, c’était certainement beaucoup plus optimiste, donc c’était encourageant. Je repense à l’année dernière, à l’ensemble du montage et à tout. Je regardais quelques-uns à bord auparavant et je ne sais pas, je peux juste me voir de l’extérieur et je me dis “ouais, je suis beaucoup plus à l’aise dans cette voiture maintenant”, donc j’ai hâte de voir ce que je peux faire.

Q: C’est votre 10e saison en Formule 1?

DR: Oui, quelqu’un m’a rappelé…

Lewis Hamilton: Bon sang!

DR: Je sais, un peu vieux, hein!

Q: C’est votre 14e, Lewis.

DR: Je suis encore un bébé. Merci les gars.

Q: Passons au bébé, Nicholas Latifi, votre premier grand prix ce week-end. Décrivez simplement comment vous vous sentez? Un moment émotionnel, je suppose?

Nicholas Latifi: Oui, vraiment très excitant. Quand j’ai été annoncé pour la première fois en tant que pilote de course l’année dernière, ce week-end semblait si loin. Mais jour après jour, en passant par toutes les préparations hivernales et tout, juste une sorte de fermeture ce week-end. Oui, beaucoup d’anticipation de moi-même et de l’équipe aussi, mais oui, vraiment juste heureux et reconnaissant d’être ici et j’ai hâte de commencer le week-end.

Q: Et plus de nerfs que l’an dernier lorsque vous étiez en Formule 2?

NL: En ce moment, non, je dirais qu’il n’y a pas vraiment de nerfs pour le moment. J’ai en quelque sorte dit que depuis le début des tests d’hiver en tant que pilote de course officiel, pour moi, c’était comme une continuation du travail que je faisais avec l’équipe l’année dernière. J’étais déjà très à l’aise dans l’environnement d’équipe. Pour être honnête, tout ce qui m’a fait me sentir un peu plus comme si j’étais le pilote de course était tout externe – tous les médias, les interactions avec les fans, c’est juste à un niveau beaucoup plus élevé. En ce moment, tout est encore calme. Peut-être qu’une fois que j’attends sur la grille et que les lumières sont sur le point de s’éteindre, c’est probablement quand je vais remarquer …

Q: Vous faites référence au travail que vous faisiez avec Williams l’année dernière, vous avez fait six sessions FP1, donc vous connaissiez la voiture de l’année dernière, vous l’avez conduite. Quel est le pas en avant de la voiture de cette année?

NL: C’est définitivement un pas en avant. Il est difficile de quantifier combien, car c’est toujours la même chose dans les tests d’hiver, on ne sait jamais vraiment ce que les gens font avec les modes moteur et les niveaux de carburant, mais juste à partir de mes premiers sensations dans la voiture, c’était vraiment beaucoup plus agréable à conduire, conducteur beaucoup plus de confiance pour pousser et attaquer les virages, c’est ce que vous voulez. Nous allons voir venir samedi où nous sommes dans l’ordre hiérarchique. Nous sommes optimistes, c’est certainement un pas en avant, mais nous allons devoir attendre et voir à quel point.

Q: Eh bien, bonne chance avec ça. Sebastian, parlant des différences de l’année dernière à cette année. De l’extérieur, les tests hivernaux en Europe semblaient peu concluants pour Ferrari. Que pouvez-vous nous en dire?

Sebastian Vettel: Je pense que les tests ne sont pas toujours concluants. Vous ne savez jamais où vous êtes et c’est la bonne chose de venir ici et [we can] enfin commencer et courir. Je pense que les tests ont, pas beaucoup, mais ils ont leurs côtés sympas, leurs aspects, mais c’est vraiment la course, donc comme je l’ai dit, c’est agréable de venir ici et de savoir enfin où vous en êtes.

Q: Mais comme Nicholas et Daniel, pouvez-vous dire que la voiture de cette année est un pas en avant clair?

SV: Oui, mais je pense que c’est probablement vrai pour tout le monde. C’est l’idée d’avoir une nouvelle voiture, évidemment en tirant les leçons des expériences de l’année précédente, donc je pense qu’il est vrai de dire que tout le monde avait une meilleure voiture cette année, mais cela dépend toujours de votre position par rapport aux autres. Je pense donc que notre voiture fait ce que nous attendions. C’est un pas en avant, ça se sent mieux, mais en fin de compte, il importe où vous êtes à côté de tous les autres.

Q: Eh bien, vous vous êtes toujours bien passé ici à Albert Park, vous visez la victoire numéro quatre ce week-end. Quelle est votre relation avec ce morceau? Pourquoi tu vas si bien ici?

SV: Je ne sais pas. Je ne connais personne qui n’aime pas la piste. Je pense que c’est une piste amusante et en général, c’est le bon endroit pour commencer, bonne ambiance. Peut-être que mon plus grand avantage est que je ne suis pas australien. Et Lewis aussi. Je pense que Lewis a très bien réussi ici aussi. Non, parce que vous vous êtes ouvert en disant que les Australiens n’ont pas vraiment bien fait ici!

DR: L’ironie est que ma meilleure année a été l’année où vous avez eu un Australien, mais cela a été retiré.

Q: 2014, l’année où vous avez terminé deuxième un peu.

DR: Ouais. Quoi qu’il en soit, je suis toujours amer.

SV: Je ne sais pas; J’essayais de plaisanter. Je sais, je suis allemand, donc ce n’est probablement pas ce que vous attendez. Je pense que tout le monde aime la piste et c’est moi-même inclus. Je pense qu’il a une belle fluidité, un bon rythme. C’est bien qu’ils n’aient pas refait surface une grande partie de la piste, gardant certaines bosses, une partie de la nature de la piste. Je pense que c’est assez rapide, vu que c’est un circuit semi-rue. Oui j’aime ça.

Q: Merci. Lewis, en venant à vous, avant de parler de trucs de piste, je voulais juste vous poser des questions sur votre détour sur le chemin de la Nouvelle-Galles du Sud. Dites-nous ce que vous faisiez là-haut et ce que vous avez trouvé?

LH: Oui, je suis arrivé lundi matin et je suis allé directement de l’aéroport de Sydney aux Blue Mountains et j’ai pu voir… Pendant l’hiver, je regardais les nouvelles et je voyais la dévastation ici et comment elle affectait les gens, mais plus donc qu’autre chose combien d’animaux qui ont péri. Pour moi, c’était un chiffre trop grand pour être compris. Je voulais sortir ici avant ça, mais ce n’était tout simplement pas possible et je me disais «quand je serai là pour la première fois, je veux aller le voir par moi-même». Alors, j’ai atterri, j’ai pris deux heures de route jusqu’aux Blue Mountains et j’ai lentement commencé à voir beaucoup d’arbres brûlés, la forêt, à perte de vue. Un très bel endroit. Il y avait déjà une repousse, mais je suis allé rendre visite à une organisation, Wires, qui a aidé pendant toute la période, pendant que les animaux souffraient, pendant que les incendies continuaient, et ils aident à réhabiliter certains animaux. Ce ne sont que des gens vivant dans des foyers locaux de la région qui font du bénévolat et donc c’était vraiment assez étonnant, ce sont les héros. C’était incroyable de le voir par moi-même et de voir tout le travail acharné qui a été fait et cela signifiait beaucoup pour eux, les gens que j’ai rencontrés, que nous avons pris le temps de sortir.

Q: Daniel, étiez-vous ici au plus fort de l’été lorsque les feux de brousse étaient à leur pire?

DR: J’étais. J’étais chez moi, mais chez moi, c’est à Perth, donc sur la côte ouest. Nous n’avons pas été touchés, rien dans la mesure de l’est. Pour moi d’être à la maison mais de voir l’engagement du monde entier, de partout, c’était vraiment sympa. Cela affectait notre pays, mon pays, et voir la générosité de tout le monde, de toutes les régions du globe, c’était vraiment une bonne idée.

Q: Et Lewis, juste sur la piste, vous avez fait plus de tours que quiconque dans les tests d’hiver, à quel point êtes-vous confiant dans cette course?

LH: Je n’utilise pas vraiment le mot confiance. Je pense que nous avons travaillé aussi dur que possible. Les runs se sont bien passés ou les journées se sont bien passées à Barcelone. Nous sommes partis avec des problèmes de fiabilité, je sais que les gars ont essayé de déplacer des montagnes au cours des dernières semaines afin que nous arrivions dans la meilleure forme possible. Je crois donc vraiment en tout le dur travail que nous avons accompli. Nous espérons que nous commencerons du bon pied. Je pense que nous arrivons ici avec deux jours de test en moins par rapport à l’année dernière. Je pense que nous avons une assez bonne maîtrise de la voiture et nous arrivons aussi bien préparés que possible. Comme le disait Seb, ça va être intéressant de voir où nous en sommes tous, mais c’est la partie excitante de venir à votre premier grand prix.

Questions de la salle

Q: (Frédéric Ferret – L’Equipe) Question à Lewis: avec les tests d’hiver, y a-t-il un pilote et une voiture que vous pourriez voir comme votre principal rival pour votre titre?

LH: Force India, peut-être?

DR, NL: Racing Point.

LH: Je ne l’appelle pas Racing Point, parce que je n’aime pas le nom! Je préfère Force India. Non, je pense que c’est la même chose – Ferrari et Red Bull. Je pense que Red Bull a été particulièrement fort, donc je ne sais pas vraiment où ils se situent entre eux, mais Red Bull était vraiment fort, particulièrement à la fin de l’année dernière. De toute évidence, Ferrari a fait un petit pas, il semble qu’ils aient pu… ils ont certainement pris un peu de recul en termes de puissance, mais peut-être que la voiture est meilleure, alors nous verrons demain quand nous monterons dans la voiture au cours des deux prochains jours, comment cela se concrétisera.

Q: Sebastian, vous sentez-vous comme si vous aviez pris du recul en termes de puissance?

SV: Eh bien, nous verrons. Je ne sais pas si d’autres… Je pense que nous nous sommes concentrés sur tous les domaines et aussi sur le moteur en hiver et comme je l’ai dit, nous le saurons ce week-end, probablement dans les conditions de qualification lorsque tout le monde essaie d’atteindre son maximum, et nous voyons enfin où nous en sommes, non seulement sur le pouvoir mais aussi sur la voiture.

Q: (Alex Kalinauckas – Autosport) Lewis, concernant la situation du coronavirus, êtes-vous à l’aise d’avoir voyagé jusqu’en Australie et êtes-vous satisfait de ce que la Formule 1 et la FIA ont fait jusqu’à présent concernant cette situation?

LH: Je me sentais bien voyager ici. Naturellement, être sur un vol avec Dieu sait combien de personnes puis faire escale dans un aéroport plein de monde, je n’y ai pas vraiment réfléchi. J’essayais juste de m’assurer que je prenais toutes les précautions possibles pour ne pas toucher les choses et toujours utiliser un désinfectant pour les mains. Je suis vraiment très, très surpris que nous soyons ici. Je pense que le sport automobile est … Je pense que c’est génial que nous ayons des courses mais pour moi, c’est choquant que nous soyons tous assis dans cette salle. Tant de fans sont déjà là aujourd’hui et il semble que le reste du monde réagit probablement un peu tard mais déjà ce matin, vous voyez, avec Trump fermer les frontières de l’Europe aux États-Unis, vous voyez la NBA suspendu, mais la Formule 1 continue. Je ne sais pas: j’ai vu Jackie Stewart ce matin, vous savez, en bonne forme et en bonne santé dans l’ascenseur. Certaines personnes, alors que j’entrais dans le paddock, certaines personnes âgées. C’est une préoccupation, je pense, pour les gens ici. C’est un grand cirque qui vient ici. C’est donc vraiment inquiétant pour moi. Alors, non, c’est votre réponse.

Sebastian, quelque chose que vous aimeriez ajouter?

SV: Pas vraiment. Je pense qu’il est très difficile d’avoir un jugement juste. Bien sûr, vous vous rendez compte que beaucoup de sports, de compétitions, de grands événements sont reportés et annulés et, comme Lewis l’a dit, il est juste de se poser la question: pourquoi êtes-vous ici? Évidemment, nous devons faire confiance à la FIA et à la FOM pour prendre autant de précautions que possible, mais je pense que la réponse que personne ne peut vous donner pour le moment est de savoir combien vous pouvez contrôler ce qui se passe. En fait, nous sommes ici. Vous essayez juste de faire attention autant que possible.

Daniel, pendant que nous sommes sur le sujet, avez-vous quelque chose à dire?

DR:…

Nicolas?

NL: Rien de plus à ajouter. Je pense que les gars l’ont assez bien résumé, prenant juste toutes les précautions nécessaires et suivant les conseils des professionnels.

Q: (Phil Duncan – PA) Lewis, juste pour faire suite à cela. Nous avons vu plusieurs membres de l’équipe s’isoler parce qu’ils ont été testés pour le Coronavirus. Si l’un de ces résultats est positif, pensez-vous que la course devrait être reportée ou annulée dimanche?

LH: Ce n’est pas à moi de prendre cette décision – mais j’ai entendu que le résultat ne reviendra pas avant cinq jours ou quelque chose comme ça. Par coïncidence. Donc voilà. Peu probable.

Q: (Matt Dixon – The Times) Lewis, vous avez parlé ouvertement là où d’autres n’ont peut-être pas osé parler de Corona. Selon vous, quelle est la raison pour laquelle cette course est toujours en cours? Évidemment, il y a… eh bien, est-ce des intérêts commerciaux? Pourquoi on est toujours là?

LH: L’argent est roi. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment en ajouter beaucoup plus. Je ne pense pas que je devrais éviter le fait de mon opinion. Le fait est que nous sommes ici et j’exhorte tout le monde à être aussi prudent que possible. Toucher les portes et les surfaces, et j’espère que tout le monde a des désinfectants pour les mains. Et, vraiment pour les fans, j’espère vraiment qu’ils prennent des précautions. Je marchais et je voyais tout se dérouler normalement, comme si c’était une journée normale – mais c’est … Je ne pense vraiment pas que ce soit le cas. J’espère juste que tous les fans restent en sécurité. J’espère vraiment que nous passerons ce week-end et que nous ne verrons aucun décès ou des choses qui se produiront à l’avenir.

Q: (Ben Hunt – The Sun) Lewis, merci d’avoir eu les couilles de dire votre pièce et de parler. Tout le monde semble se cacher derrière “nous faisons confiance à la FIA”, ce qui semble assez fou. Je veux savoir – ce sont les quatre pilotes – comment vous réagiriez si la FIA, la F1 décidait de prendre la décision de suspendre les deux premières courses de la saison, peut-être commencer en Europe. Comment prendriez-vous cela? Serait-ce le bienvenu? Sensible? Quelle est votre opinion?

Commençons par Daniel.

DR: Tu veux vraiment que je parle? Honnêtement, de mon côté, je dois faire confiance à la FIA et aussi, je pense, nous pouvons tous avoir des opinions mais en fin de compte, je suis ici pour concourir et courir des voitures. Je ne suis pas vraiment plus que ça dans cette situation. Il y a des gens qui y consacrent plus de temps que moi et je ne fais que suivre les consignes. Je suis venu ici en sachant que nous allions concourir donc, pour être honnête … Je ne veux pas dire égoïstement … mais je viens de baisser la tête, concentré sur la course et je me suis entraîné et préparé et j’ai évidemment obtenu un tas d’e-mails avec des lignes directrices et ceci et cela, mais honnêtement, je n’ai pas passé trop de temps à creuser dans les détails. Il y a certainement des gens autour de moi qui font ça, alors oui, c’est difficile. Je sais que c’est réel, mais, comme Seb l’a peut-être abordé, je ne sais pas qui sait vraiment, du moins dans cette salle, nous ne savons pas vraiment l’étendue ou la rapidité avec laquelle il peut se propager, ni à quel niveau il se situe. C’est un peu laissé aux autres pour l’instant. C’est mélangé. Le coureur en moi est heureux que je sois ici, c’est sûr.

Sebastian, si les deux premières courses étaient suspendues, reportées… quelle serait votre réaction?

SV: Eh bien, d’une manière ou d’une autre, je pense que vous vous attendez et vous espérez que nous prenons la bonne décision, ou la décision raisonnable. Donc, si tel est le cas, il y a probablement une raison à cela. Si ce n’est pas le cas, alors vous comptez sur le fait qu’il n’y a peut-être pas de raison suffisante pour cela. Comme je l’ai dit, je ne pense pas être le seul à juger, et je pense que, pour être tout à fait droit, nous sommes probablement dans une situation chanceuse, car, évidemment, nous sommes exposés à des gens, etc., mais je pense que nous pouvons contrôler en grande partie notre propre situation. De toute évidence, dans la voiture, nous n’avons même pas de passager. Ce que je veux dire, c’est que vous essayez d’abord de contrôler la situation par vous-même, autant que possible. C’est égoïste, mais je pense que tout le monde à cet égard est égoïste. Vous voyez que certaines personnes sont plus détendues au sujet des poignées de main, d’autres moins. Maintenant, certains en rient, certains le prennent très au sérieux. Je pense, comme je l’ai déjà dit, que ma position à ce sujet est qu’il est très difficile pour le moment de vraiment catégoriser et de dire que c’est génial, je ne sais pas, sérieux ou pas sérieux – mais c’est pourquoi vous devez finalement mettre entre les mains des autres et faites-leur confiance. Je pense que nous sommes tous descendus ici. Les vols n’ont pas été annulés, nous étions tous autorisés à voyager, nous avons donc fait confiance à ceux avec qui nous avons voyagé. Nous sommes assis dans cette salle. À l’intérieur de cela, je pense que vous êtes dans votre propre bulle et que vous essayez de la contrôler autant que possible. Je pense que c’est valable pour nous assis ici sur le canapé, c’est valable pour les gens assis en face de nous et c’est valable pour les gens à l’extérieur et dans le monde entier. Je pense qu’il est probablement juste de faire attention et de prendre des précautions. Combien est nécessaire, qui est responsable et quelles que soient les autres questions, je pense qu’il y a beaucoup de questions en ce moment auxquelles il est très difficile de répondre.

Nicolas?

NL: Évidemment pour moi, comme c’est ma première course en Formule 1, c’est définitivement un peu étrange de tout démarrer comme ça mais, encore une fois, moi, ni aucun d’entre nous ne sommes vraiment qualifiés pour prendre cette décision si la course continue ou non. Je veux dire, si les courses à venir, y compris celle-ci, ne finissent pas par aller de l’avant, alors je suppose que vous avez un peu de vacances. Il n’y a pas vraiment beaucoup plus d’influence que je vais avoir sur la décision. Et, encore une fois, en suivant vraiment les conseils des professionnels.

Et les débuts devraient attendre…

NL: oui.

Q: (Giles Richards – The Guardian) À tous les pilotes. Nous comprenons maintenant qu’au moins quatre membres de l’équipe ont été testés pour le Coronavirus et jusqu’à huit. Maintenant, si l’un d’entre eux revient avec un résultat positif, étant donné le lien serré et la collaboration étroite de tout le monde dans le paddock, cela ne vous inquiète pas que cela suggèrera probablement que le Coronavirus s’est installé dans le paddock déjà?

SV: Je ne sais pas. Comment pouvez-vous répondre à cela? Tu ne peux pas. Tu ne sais pas. Peut-être que oui – et je pense pour autant que je ne suis pas un expert, mais pour autant que je sache, certaines personnes l’auront et vous ne voyez rien. Ils ne présentent aucun symptôme. Vous pourriez l’avoir. Désolé, mais qui sait. Peut-être dans une certaine mesure vous ne savez jamais et dans une autre mesure vous le ferez. Donc, je pense que la précaution évidemment, pour autant que je sache, que ces personnes ont été contrôlées. Je ne sais pas combien de temps cela prend, si cela prend cinq jours ou moins, je n’en ai aucune idée. Je pense que vous devrez probablement traverser ce pont quand il s’agira. Ensuite, il y a toujours un argument selon lequel nous aurions dû voir cela auparavant, nous ne devrions pas … Je pense que nous sommes tous ici heureux de courir parce que nous aimons tous la course. Nous voulons courir – mais vous ne pouvez pas ignorer le fait que quelque chose se passe et vous devez être au courant de la situation – mais en répondant à ces questions, je pense que personne ne le peut.

Q: (Craig Slater – Sky Sports) Sebastian, la FIA a eu cette enquête sur votre unité motrice. Ils n’ont trouvé l’équipe coupable d’aucune faute spécifique. Êtes-vous déçu alors qu’ils n’aient pas éliminé l’équipe, est-ce que cela aurait pu être mieux géré en termes de ce qui a été dit en public? Et pour Lewis: ce fut une rivalité amicale entre Mercedes et Ferrari; sont les gants maintenant?

SV: J’ai sorti les gants une fois à Lewis et ce n’était pas la bonne chose à faire alors je l’ai dit après. N’oubliez pas Bakou!

DR: Bravo Bakou.

SV: Tout le monde se souvient de cette course alors… qui a gagné la course? Quoi qu’il en soit, quelle était la question, désolé?

Q: (Craig Slater – Sky Sports) Que l’équipe n’a pas été autorisée, Sebastian, étant donné qu’ils n’ont pas pu trouver une illégalité spécifique avec le moteur.

SV: Euh, eh bien, je ne sais pas. Pour autant que je sache, cela a été effacé, donc je pense… Pour moi, c’est très simple. De toute évidence, je fais confiance à mon équipe pour faire les bonnes choses, dans le respect des réglementations, à tout moment. Je pense que nous avons tous confiance, tous les pilotes, l’organe directeur comme dans la FIA, pour faire leur travail pour toutes les équipes sur la grille. Je pense que c’est probablement la réponse, donc il n’y a pas grand-chose d’autre à ajouter. Si vous avez d’autres questions détaillées et ainsi de suite, je ne suis pas le seul à y répondre car je pense que les voitures sont assez complexes maintenant, donc je ne suis probablement pas la meilleure personne pour vous donner suffisamment d’informations. Je pense que l’autre, que j’aimerais ajouter, que je pense que d’après votre deuxième question, je peux sentir peut-être un indice, c’est que pour moi cela ne change rien en termes de relation que j’ai avec les autres conducteurs et dans ce cas particulier (avec Lewis). Je pense que le respect que nous partageons que nous avons grandi au fil des ans est intact et je ne pense pas qu’il soit menacé.

LH: Quelle était la question?

Q: Les gants sont-ils retirés?

LH: Eh bien, non. Tout d’abord, je pense que je répète ce que Seb vient de dire. Entre nous, notre respect n’a cessé de croître au fil des ans et cela ne change pas. Je pense que ce qui se passe en arrière-plan entre les équipes et l’instance dirigeante, je pense que c’est une question distincte. Je pense que cela aurait pu être mieux géré, bien sûr, mais encore une fois, c’est vraiment quelque chose qui devrait être dirigé vers Toto. Je pense que pour nous athlètes, pilotes, nous voulons juste arriver aux courses. Naturellement, toutes les équipes sont différentes dans leurs performances, mais vous voulez sentir que vous jouez sur le champ de foire. C’est l’approche que nous avons et je pense… je ne sais pas vraiment. Je n’en ajouterai pas trop car cela ne fera que causer plus de problèmes.

Q: (Roger Barne – Au-delà de la ligne de course) Il est un peu question d’apporter des changements à la piste au cours des deux prochaines années ici à Melbourne. Que pensent les pilotes de ce que vous aimeriez voir changer sur la piste d’Albert Park au cours des prochaines années? Rien, Seb?

SV: Je n’ai rien entendu.

Q: (Roger Barne – Au-delà de la ligne de course) Peut-être refaire surface, élargir la piste, peut-être continuer à 12 heures pour allonger cette extrémité pour ajouter une autre ligne droite?

DR: J’en suis conscient, donc je suppose que je peux en parler un peu. En tant que pilote, je pense que comme Seb l’a abordé plus tôt, nous apprécions cette piste. Je ne connais aucun pilote qui ne le sait pas. C’est rapide et fluide. D’une certaine manière, c’est un peu comme Monaco, c’est un plaisir de conduire seul mais pour les dépassements dimanche, ce n’est pas toujours la meilleure piste du calendrier. Je pense que la moyenne des dépassements est certainement l’une des plus faibles. On nous a demandé notre avis – je suppose que certains d’entre nous – si nous pensions que la piste pouvait faire quelques changements et oui, on nous a dit qu’il y avait des zones sur la piste qu’ils pourraient élargir ou essayer de changer l’angle du coin, pour essayez de l’ouvrir et de créer des zones de freinage peut-être plus grandes ou essentiellement plus de chances de dépassement. Je pense que c’est ce que l’on essaie d’atteindre. Donc, je suis définitivement pour ça parce que nous avons également conduit cette disposition pendant un certain temps, donc avec quelques virages modifiés, si cela améliorait le spectacle de dimanche, je pense que nous serions tous d’accord avec ça.

LH: Oui, non, je suis d’accord avec ce que Daniel a dit. Je pense que c’est d’abord, c’est un endroit fantastique à venir chaque année, je pense que la meilleure course d’ouverture dans un pays que la Formule 1 ait probablement jamais eu. C’est un endroit tellement excitant à venir et la piste est fantastique mais probablement un peu comme Monaco, un peu plus sur un seul tour pour nous en qualifications, mais en course, je pense que c’est la troisième ou la quatrième piste la plus difficile à dépasser si donc ils devaient apporter des modifications, l’allonger, en particulier en ce moment quand nous devenons de plus en plus rapides, vous allez probablement voir moins de dépassements, j’imagine, potentiellement cette année étant aussi que nous avons plus d’appui, plus de traînée qui affecte encore plus la voiture derrière. Alors oui, je suis définitivement pour eux en ajoutant des modifications vraiment cool. J’espère juste que nous resterons, gardons la course ici. Je ne sais pas vraiment ce qu’ils auraient à faire avec la disposition actuelle; simplement étendre cela va faire une grande différence. Je ne connais pas la réponse à cela, mais je suis tout à fait d’accord.

SV: Je n’ai vu aucune suggestion. D’une certaine manière, il serait triste de changer. Je comprends, mais je ne sais pas, évidemment l’année prochaine, il est censé changer beaucoup en termes de course, alors peut-être qu’il est sage d’attendre cela avant de reconstruire toute la piste, cela pourrait aussi être l’option la moins chère, laissez-nous dépenser l’argent sur les voitures avant de dépenser l’argent sur la piste. Je pense qu’il est probablement préférable d’attendre et de voir ce qui se passera l’année prochaine, puis nous verrons. S’ils rendent la piste encore plus agréable, alors allez-y, mais généralement avec ces choses, ils finissent par ne pas le faire si bien.

Q: Nicholas, comment s’est passée ta piste hier?

NL: Oui, j’allais dire, je ne peux pas vraiment en dire autant parce que je ne l’ai pas conduit. Nous avons déjà parcouru la piste quatre fois; Je suis sorti assez tôt. Cela ressemble à une excellente piste à conduire; J’ai entendu beaucoup de bonnes choses à ce sujet. J’ai couru deux fois. Je suis venu samedi; J’étais ici assez tôt. Oui, j’ai marché deux fois. Je vais juste devoir attendre et voir.

Q: (Inga Strake – Pole Position Reports) Lewis, le communiqué de presse de votre équipe a déclaré qu’au début de la saison, vous vous sentez vraiment en forme, probablement plus en forme ou plus prêt qu’auparavant. Combien cela représente-t-il par rapport à ce que vous publiez au cours de l’hiver, à votre alimentation végétalienne et que signifiait le changement de nutrition pour vous? Et s’agit-il davantage de nourriture et de nourriture, de ce que vous prenez ou aussi de durabilité et d’environnement?

LH: Je pense que ma santé est devenue de mieux en mieux au cours des deux dernières années alors que je suis passée au régime à base de plantes. Ce n’est pas la chose la plus facile d’aller tout de suite et vous apprenez constamment les aliments et découvrez plus d’aliments … des choses que vous n’auriez probablement jamais … non, des choses que je n’aurais jamais vraiment mangées auparavant, pour vous donner une certaine variabilité. Je me suis concentré sur la nécessité d’avoir de bons repas solides; J’ai eu un chef pendant l’hiver, c’est pourquoi c’était particulièrement une meilleure période pour moi, mais je pense qu’une grande partie de la raison pour laquelle j’ai choisi cette voie est à cause de l’environnement et des animaux. C’est un peu difficile, de rester assis ici, parce que je sais que nous ne le faisons pas tous … vous savez, végétalien, tout le monde ne continue pas mais pas pour moi, j’ai vraiment ressenti les avantages de cela du côté de la santé et physiquement, ça m’a juste permis de … vous savez que les gens pensent que vous allez perdre du muscle si vous n’avez pas vos protéines, c’est … la plupart du temps, les gens disent que j’ai besoin de mes protéines, mais ce sont des déchets absolus. Vous avez juste besoin de lire en ligne. J’ai réussi à… l’année dernière, j’ai pris du volume, j’ai mis beaucoup plus de poids. Cet hiver, je me suis allégé, comme une coupe, mais j’ai plus de muscle et je suis capable de soulever plus de poids que jamais auparavant et je n’ai pas pu courir plus loin que je n’ai jamais pu courir auparavant. Cela m’a juste permis de mieux m’entraîner. Mais vous l’avez vu dans d’autres sports, d’autres sportifs du monde entier essaient ces choses. Serena (Williams) y travaille, Djokovic, vous avez un tas de gens qui le font. Je pense que c’est une manière positive et importante d’aller pour nous tous. Je pense qu’il y a beaucoup de domaines qui doivent… pas seulement dans la nourriture mais il y a beaucoup de choses que nous devons tous faire mieux pour aller de l’avant mais une étape à la fois.

Q: Avez-vous déjà essayé un jeûne de 40 heures, Lewis?

LH: Pourquoi feriez-vous ça?

DR: Pourquoi demandez-vous? Il m’a demandé à Abu Dhabi. Quelle a été ma réponse? Je m’ennuyais, non?

Q: Vous avez dit que vous aviez fait un jeûne de 40 heures.

DR: Oui, donc un peu d’expérimentation donc je suppose sur les trucs diététiques donc, beaucoup de trucs végétaliens maintenant que vous entendez et le jeûne entre en jeu. Je suppose que je suis resté ouvert d’esprit tout ça alors oui, j’ai essayé un peu de jeûne au cours des dernières années, mais oui, je ne vais pas faire un spiel et dire que je l’ai fait pour cette raison, cette raison. J’ai juste… quelques personnes l’ont fait et ont dit que c’était assez bon alors j’ai pensé que je l’essayerais. L’AS-tu fait?

Q: (Jon McEvoy – Daily Mail) Pour revenir en arrière, évidemment un sujet sérieux, le coronavirus, y aurait-il des circonstances s’il y avait plus d’incidence de personnes tombant malades ou, à Dieu ne plaise, une personne impliquée dans le sport, est décédée, à que vous diriez que nous préférons ne pas courir? Vous dites que nous sommes déjà là, ce que nous sommes évidemment, mais il y en aura 100 000 dimanche et la veille et cela pourrait être atténué s’il n’y avait pas de course. Certains d’entre vous envisageraient-ils de faire du lobbying dans cette voie?

SV: Mon point de vue, et je pense que je suis probablement… J’espère que les autres seraient d’accord, nous espérons que cela ne va pas aussi loin. Si cela devait aller aussi loin, c’est sûr que vous tirez le frein à main et je pense que nous sommes un groupe de 20 gars et je pense que nous nous sommes réunis au cours des dernières années pour diverses circonstances sur divers sujets et je pense que nous partageons une opinion commune sur de grosses décisions et que je qualifierais, c’est une très, très grande décision et finalement, comme je l’ai déjà dit, vous vous regardez et nous serions, je pense, assez mûrs pour prendre soin de nous et tirer le frein à main dans ce cas.

.