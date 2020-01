John Andretti décède à 56 ans

John Andretti, neveu du champion du monde de Formule 1 Mario Andretti et pilote IndyCar et NASCAR, est décédé à 56 ans après une longue bataille contre le cancer.

Andretti, qui fait partie de la célèbre famille de course Andretti, a remporté des victoires en CART, IMSA GTP, Rolex Sports Car Series et NASCAR.

Il était le fils d’Aldo Andretti et le neveu du frère jumeau d’Aldo et vainqueur d’Indianapolis 500 Mario Andretti. Il était également un cousin du pilote IndyCar Marco Andretti.

“C’est avec le cœur le plus lourd que nous partageons que John Andretti a aujourd’hui perdu sa bataille contre le cancer”, a déclaré Andretti Autosport dans un communiqué.

«John était un mari et un père aimant, un fils dévoué et un cousin de confiance. Il était un philanthrope, un défenseur du sport, un coéquipier dévoué, un compétiteur motivé et surtout un ami très cher. »

Andretti a passé des décennies à collecter des fonds pour l’hôpital pour enfants Riley dans le centre-ville de l’Indiana et lorsqu’il a été diagnostiqué pour la première fois avec un cancer du côlon en 2017, a utilisé sa voix pour aider à faire passer le mot sur la prévention et la détection précoce.

«Il s’est battu durement et a volé des jours en arrière que la maladie avait juré de supprimer. Il a aidé d’innombrables autres à subir un dépistage approprié et, ce faisant, a sauvé des vies », a ajouté le communiqué.

«Nous garderons à jamais avec nous l’esprit authentique de John d’aider les autres d’abord et lui-même ensuite. Aujourd’hui, nos prières vont à Nancy, Jarett, Olivia et Amelia, à toute notre famille et aux fans du monde entier. »

