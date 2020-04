John Owen exprime sa «panique» pour déclarer illégales les innovations

Date publiée: 20 avril 2020

Le concepteur en chef de Mercedes, John Owen, a déploré la réaction «générale» de la Formule 1 à l’innovation, affirmant que les équipes sont «désespérées» de déclarer illégales les idées des autres.

Mercedes a peut-être sorti un lapin du chapeau avec sa dernière innovation, DAS.

Le système de direction à double axe, qui a fait ses débuts lors des tests de pré-saison en Espagne, est contrôlé par un conducteur poussant ou tirant sur le volant.

Cela change le pincement des roues avant, ce qui aide non seulement à l’usure des pneus, mais améliore également le fonctionnement et réduit la traînée sur les lignes droites.

Red Bull a immédiatement déclaré DAS illégal.

L’équipe de Milton Keynes a déclaré à plusieurs reprises qu’elle protesterait dès que Mercedes l’aurait couru dans un grand prix.

Owen dit que c’est la même chose pour le cours de Formule 1.

S’exprimant sur le programme «Deep Dive» de Mercedes, il a déclaré: «Nous avons déjà vu avec le système DAS qu’il y a beaucoup de réactions instinctives qu’il ne doit pas être dans les règles.

“Mais plus les gens le regardent, plus ils disent en quelque sorte:” Bon sang, oh ouais, d’accord, c’est peut-être dans les règles, et pourquoi ne l’avons-nous pas vu auparavant? “.

“Maintenant, il y a une panique désespérée pour essayer de trouver la raison pour laquelle cela ne devrait pas être dans les règles.

“C’est juste une sorte de Formule 1 en général.”

Deep Dive Series: l’innovation en F1 Série Deep Dive: l’innovation en F1! 🤓 Obtenez un aperçu de l’esprit pétillant de notre designer en chef John Owen alors que nous explorons l’innovation dans notre sport, en approchant de nouvelles règles et réglementations, et comment nous avons conçu le DAS! 💭🛠️PS: Nous savons que ce n’est pas seulement pétillant mais aussi un peu flou – désolé, nous devons avoir activé le filtre de confidentialité par erreur! 😅 Publié par Mercedes-AMG Petronas Formula One Team le mercredi 8 avril 2020

Owen a révélé que les racines de DAS se trouvaient dans une autre innovation que Mercedes a lancée «il y a des années», mais n’a pas donné de détails.

“Le système DAS est né des cendres d’autre chose, quelque chose que nous avons couru il y a quelques années”, a-t-il poursuivi.

«Cela a fonctionné, mais n’a pas tenu ses promesses.

“Cela a été mis de côté comme quelque chose que nous avons essayé mais qui n’a peut-être pas été à la hauteur de nos attentes.”

Le DAS sera interdit à partir de 2021, Mercedes acceptant l’interdiction même si les règles resteront stagnantes la saison prochaine afin de réduire les coûts.

