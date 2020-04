Johnny Herbert discute de l’incident du premier virage Esports

Date publiée: 5 avril 2020

L’ancien pilote de F1, Johnny Herbert, a évoqué le moment hilarant où il a complètement coupé le virage pour mener la première course virtuelle de Formule 1 «à Bahreïn».

Avec la course réelle en suspens en raison de la pandémie de coronavirus, la Formule 1 s’est impliquée dans la course virtuelle qui a pris le relais en lançant sa propre série Esports.

La première course «à Bahreïn» n’a vu que deux pilotes de F1 actuels, Lando Norris et Nicholas Latifi, ainsi que de nombreuses célébrités et pilotes du passé.

C’était la première expérience d’Herbert d’Esports, et il a sans doute fourni le point culminant de la course quand il est passé de P16 à P1 au premier virage en le coupant complètement.

S’adressant à Sky Sports à propos de l’incident, il a déclaré: “Il y a eu beaucoup de discussions sur le premier virage – que ça allait être le chaos et qu’il allait y avoir des crashs partout. J’ai donc toujours su que je devrais être conscient.

«Alors que j’allais vers le virage un, je pense qu’il y avait une McLaren qui s’est enfoncée du côté gauche. Je savais alors qu’il y aurait un peu plus de choses pendant que nous entrions dans Turn One lui-même.

“Je sais que c’est un jeu, mais mon cerveau de course s’est mis en branle et m’a dit:” Pourquoi me mettre moi-même et les autres en danger? “. J’ai donc joué prudemment et coupé le coin – la décision a été presque prise avant que je ne quitte la ligne. Dès que j’ai vu le chaos commencer, c’est là où une pensée – ou certaines personnes disent un «tricheur» [Johnny was handed a time penalty for the move] – Est entré en vigueur.

«C’était juste pour éviter les ennuis. C’était en fait juste du bon sens et un cerveau de course pour dire vrai, je me tiens à l’écart. Mais j’en ai profité! »

Herbert finirait par terminer la P13, mais pensait-il, lorsqu’il menait, qu’il était possible de gagner le Grand Prix virtuel de Bahreïn?

“Aucune chance! J’étais tellement hors de ma zone de confort avec la voiture, mon freinage était horrible », a-t-il expliqué.

«Je pense que j’ai tenu environ un tour mais ensuite ils m’ont dépassé et j’ai filé quand j’étais en troisième ou quatrième. Puis je suis reparti, et j’ai encore filé et j’ai fini 13e.

«Dans ma tête, je pensais, oui, je veux les retenir, mais je pouvais simplement dire de ce que je faisais avant et en qualifications, par rapport à ce que ces gars avaient fait, que j’étais loin de leur rythme.

“Je ne les ai pas simplement laissés me dépasser, j’ai eu une bataille de roue à roue avec Zhou [who won the race], et je lui ai donné un bélier dans le dos quand il m’a dépassé. Cela a quand même endommagé mon aileron avant, donc ça n’a pas aidé non plus! “

Herbert donnera une nouvelle chance à Esports dimanche alors qu’il participera à la deuxième course de la série virtuelle de Formule 1 autour d’Albert Park, domicile du Grand Prix d’Australie, et il s’est beaucoup entraîné.

“J’ai pratiqué des Grands Prix, donc j’espère que dimanche je me suis placé dans une meilleure position et mieux équipé pour faire face au monde de la simulation qui existe”, a-t-il déclaré.

“Mais c’est difficile. Pour s’y adapter, cela prend beaucoup de temps. »

Ne laissez jamais @ johnnyherbertf1 prendre les devants… 😂

Branchez-vous ce soir pour encore plus de chaos 💥

➡️ https://t.co/Hn7Mj4C8Aw pic.twitter.com/Yle2Oc4bd4

– George Russell (@ GeorgeRussell63) 5 avril 2020

L’action débute à 20 h 00 BST et sera diffusée en direct sur Sky Sports F1, et si les images ci-dessus doivent passer, alors Herbert va probablement sombrer dans le chaos autour d’Albert Park.

