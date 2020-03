Jones doute que le Grand Prix d’Australie soit reporté cette année · .

Dans le tour d’horizon: Alan Jones doute que les organisateurs du Grand Prix d’Australie puissent reprogrammer leur course plus tard cette année.

Commentaire du jour

Une leçon évidente doit être tirée de l’annulation du Grand Prix d’Australie, dit @ Alianora-la-Canta:

Si l’argent est roi, la nécessité est empereur.

Prétendre que la situation plus large a été le point de déclenchement lorsque c’était la situation dans le paddock lui-même (c’est-à-dire ce test positif, combiné avec la connaissance que Covid-19 peut être infectieux pendant plus d’une semaine avant l’apparition des premiers symptômes et que le paddock complet avait déjà se mêle depuis un jour avant le test – sans parler de toute personne qui était là auparavant pour la configuration) qui, d’un point de vue juridique, l’annulation forcée, ignore le rôle de la nécessité. Les dirigeants qui ignorent la nécessité sont imprudents et ont tendance à échouer. Cela ne fera rien pour inspirer confiance dans la réponse future de Liberty.

Je pense que nous aurons une saison de F1, mais pas avant que cela ait du sens d’en avoir une. Jusque-là, il faut n’en avoir pas. Si la FIA, Liberty et les promoteurs des autres grands prix ont appris cette leçon. Je ne peux qu’espérer que ces derniers l’ont effectivement, car, d’après les témoignages de cette semaine, nous ne pouvons dépendre de l’une des deux premières.

@ Alianora-la-Canta