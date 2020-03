Jones: le Grand Prix d’Australie aurait dû aller de l’avant

La légende de la Formule 1 et champion du monde, Alan Jones, estime que le Grand Prix d’Australie annulé à l’ouverture de la saison 2020 aurait dû avoir lieu malgré les ravages qu’il a depuis créés dans le monde entier, non seulement dans le sport, mais dans tous les domaines de la vie.

Le champion du monde de F1 de 1980, avec Williams, a également averti que l’annulation de la course à Albert Park est un coup dur pour le sport australien.

F1, la FIA et les organisateurs ont été accusés d’avoir pris trop de temps pour annuler l’événement, ne le faisant qu’avec des foules de fans souhaitant déjà entrer dans le site avec seulement quelques heures avant les essais libres de vendredi lorsque l’annonce a été faite que le le week-end de course ne se déroulerait pas.

Jones, qui travaillait à Melbourne comme expert pour Channel 4, a déclaré au Guardian: «De mon point de vue, je serais allé de l’avant et je l’ai fait de toute façon, mais vous devez être sensible à tout cela.

«En faisant des commentaires pour Channel 10, nous devions être au top de toute l’affaire, voir ce qui se passait. Jusqu’à vendredi, nous pensions tous que nous pouvions garder le contrôle de tout cela. Le catalyseur à un certain degré était McLaren. C’est ce qui a allumé le fusible.

«C’est un coup dur pour le sport australien, les gens sont venus des États et de l’étranger. Vendredi, j’ai parlé à un pommie et il avait fui l’Angleterre sanglante pour venir ici, à quel point ce serait mauvais? »

«Vingt-vingt ans après coup, c’est une belle chose à avoir. Je ne peux pas leur reprocher de venir ici. Cela s’est juste accéléré et je ne pense pas que quiconque ait prévu cela. Je pense qu’ils pensaient qu’ils seraient en mesure d’en finir et d’en finir. Gardez à l’esprit que cinq jours avant le Grand Prix, nous avions 86 000 dans le MCG à regarder la finale du T20, ce qui est beaucoup plus confiné que l’espace ouvert d’Albert Park. »

Depuis l’annulation de Melbourne, tous les sports de tous les niveaux ont été suspendus, tandis que les fédérations envisagent frénétiquement de reprogrammer des événements qui ont déjà été reportés avec la F1 qui ne devrait reprendre ses activités qu’en juin, dans le meilleur des cas.

Jones soutient qu’il est peu probable que la course Down Under se déroule du tout quand, et si, la saison de F1 reprend, “Mon opinion personnelle est non, ils ne peuvent pas recommencer cette année. Si j’étais un parieur, je le déconseillerais. »

