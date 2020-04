Jordanie: «Prost le plus grand, pas Schumi ou Senna»

L’ancien patron de Formule 1, Eddie Jordan, a déclaré qu’il choisirait Alain Prost plutôt que Michael Schumacher et Ayrton Senna comme le plus grand pilote qu’il ait jamais vu.

Le débat sur qui est le plus grand de la Formule 1 est un débat qui ne sera jamais complètement réglé, mais Schumacher, Lewis Hamilton et Ayrton Senna sont les noms les plus populaires mentionnés en haut de la liste des peuples.

La Jordanie, cependant, a une multitude de candidats potentiels, mais s’il devait en choisir un, ce serait «Le Professeur».

“J’ai un petit problème avec Michael et les gens me disent souvent” qui était le meilleur pilote que j’aie jamais eu “”, a déclaré Jordan à Off The Ball.

«Nous parlons de Frentzen, Fisichella, Barrichello et Irvine. Nous avons laissé deux personnes de côté – Johnny Herbert, qui a remporté un championnat avec moi, et [Jean] Alesi.

“Si vous les assemblez tous et que vous me demandez qui, selon moi, était le meilleur pilote … bien sûr, Michael avait un talent exceptionnel, mais Senna aussi.

«C’est toujours un appel vraiment difficile de savoir lequel des deux. Je suis généralement celui qui cause de la consternation ou du chaos avec cela parce que je crois qu’aucun de ces pilotes n’était le meilleur contre lequel j’ai roulé ou auquel j’ai fait partie. Je reviens toujours à Alain Prost.

“Les gens disent en quelque sorte” quoi, est-ce qu’il est sérieux? ” l’épreuve du temps.

«Il travaille maintenant avec nous, il est à la télévision française… et il est toujours le même gars. Nous faisions partie d’une équipe en 1979, avec l’équipe du championnat du monde de Marlboro, il était un jeune enfant comme moi.

«Ce qu’il a réalisé, un jeune Français à l’époque, était incroyable. Le seul point qui m’a marqué plus que quiconque – il ne s’est jamais soucié de savoir qui était son coéquipier. »

