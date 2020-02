Juan Manuel Correa n’a pas encore eu accès au rapport de crash de Spa

Date publiée: 9 février 2020

Juan Manuel Correa est confus quant à la raison pour laquelle la FIA n’a pas encore mis à sa disposition un rapport complet concernant le crash d’horreur F2 à Spa.

Correa serait impliqué dans une collision effrayante à grande vitesse avec Anthoine Hubert au virage de Raidillon lors de la F2 Feature Race en Belgique l’année dernière.

Les blessures d’Hubert seraient tragiquement fatales, tandis que Correa se retrouvait avec de graves blessures aux jambes et des problèmes respiratoires, perdant presque sa propre vie.

La FIA a maintenant conclu son rapport sur le crash et a décidé qu’aucun individu ou organisation n’était responsable de la mort d’Hubert, mais pour Correa, le résumé «soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponses».

Il est également confus quant à la raison pour laquelle la FIA n’a pas mis à sa disposition jusqu’à présent une copie complète du rapport.

Dans un post Instagram, il a écrit: «Vendredi dernier, la FIA a annoncé qu’elle avait conclu son enquête sur l’accident survenu le 31 août à Spa-Francorchamps et a publié un résumé de ses conclusions.

«Le Département de la sécurité de la FIA a passé plus de cinq mois à mener cette enquête, mais pour moi, leur résumé soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponses.

«De plus, je trouve surprenant que le rapport d’accident complet et complet ne m’ait pas été communiqué, afin que je puisse avoir une meilleure compréhension des conclusions de la FIA.

«Le 31 août 2019, mon ami et compagnon de route a perdu la vie, une famille a perdu un être cher et j’ai subi de graves blessures.

«Nous ne pouvons pas changer le passé, mais peut-être que toute cette douleur et ce sacrifice peuvent avoir un sens s’ils servent à rendre notre sport plus sûr.

«Par conséquent, je continuerai de travailler avec mon équipe juridique pour obtenir une copie du rapport d’accident complet.

«J’espère être en mesure de commenter davantage une fois le rapport mis à ma disposition, et lorsque j’aurai un aperçu plus clair des conclusions de la FIA et des améliorations de sécurité qu’elle entend apporter.»

