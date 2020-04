Juan Manuel Correa prépare le retour de 2021, un an plus tôt

Date publiée: 29 avril 2020

L’ancienne star de Formule 2 Juan Manuel Correa a confirmé son intention de reprendre la course en 2021, un an avant la date prévue.

Le joueur de 20 ans a subi des blessures horribles dans un accident qui a également impliqué Anthoine Hubert et Giuliano Alesi lors de la F2 Feature Race à Spa en 2019.

Hubert allait malheureusement perdre la vie en raison des blessures qu’il avait subies, tandis que Correa se retrouvait à se battre pour lui à l’hôpital avec de graves blessures aux jambes.

Correa a été placé dans le coma après avoir reçu un diagnostic de syndrome de détresse respiratoire aiguë, mais il a pu en sortir, et après avoir refusé l’amputation, il a subi plusieurs interventions chirurgicales pour réparer sa jambe droite en particulier.

Depuis novembre, le chauffeur américano-équatorien est de retour chez lui à Miami en convalescence et a récemment posté sur Instagram alors qu’il faisait ses premiers pas sans aide depuis l’incident.

Il a maintenant confirmé son intention de reprendre la course en 2021, un an avant la date prévue.

S’exprimant sur le podcast F1 d’ESPN, il a déclaré: «Je n’ai jamais vraiment eu de pronostic solide, et c’est toujours très pas à pas.

«C’était un long processus et à chaque point de contrôle, nous examinions le pronostic suivant et quel était le meilleur résultat et le pire.

«Quand j’ai quitté l’hôpital de Londres en novembre, ils m’ont dit que cela me prendrait probablement environ cinq à six mois jusqu’à ce que je marche à nouveau avec des béquilles et que j’utilise ma jambe gauche normalement parce que ma jambe gauche était cognée – pas aussi mauvaise que la bonne, mais elle avait besoin de beaucoup de réhabilitation.

«Ils m’ont dit qu’à leur avis, si je pouvais marcher d’ici un an et demi à deux ans, ce serait un bon résultat.

«C’était dans le cas où tout allait bien avec la jambe et je pouvais sauver la jambe. Il y avait encore beaucoup à faire pour que cette jambe soit prête à marcher.

«J’étais très franc avec eux [the doctors], J’ai dit “quand puis-je conduire à nouveau si je veux conduire?” Ils ont dit pas avant deux ans, c’était en novembre.

“En regardant comment tout cela a progressé jusqu’à présent, je pense que je ne conduirai pas en novembre mais probablement au début de l’année prochaine, si tout se passe bien, donc c’est encore près d’un an avant ce pronostic que les médecins m’ont dit.

“J’étais dans des béquilles trois semaines après qu’ils m’ont dit que cela me prendrait six mois, et je marche presque maintenant et cela fait sept mois et demi et ils m’ont dit que ce serait un an et demi.”

Correa a déclaré que Billy Monger, qui avait perdu ses deux jambes après un accident à Donington en 2017, avait joué un rôle essentiel dans son rétablissement.

“Il était très derrière moi tout au long du processus, il est venu rendre visite à l’hôpital”, a déclaré Correa.

«Je sentais avec lui que nous avions un lien très fort parce qu’il savait ce que nous avions vécu tous les deux. Il savait ce que c’était.

“Il a été une grande source d’inspiration car il fait de nouveau la course. C’est donc ma référence pour dire” OK, je peux le faire et je peux revenir “, donc c’était très important.”

Correa a participé à la dernière course de Formule 1 Virtual Series «en Chine».

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.