Juan Manuel Correa s’en prend à la FIA pour manque de soins

Date publiée: 30 janvier 2020

Juan Manuel Correa a failli mourir quatre jours après son crash en F2 et dit que la faute en revient à la FIA qui n’a laissé personne pour expliquer à ses médecins la gravité de son crash.

Correa a été impliqué dans un horrible accident à Raidillon lors de la course belge pour la série de Formule 2.

Souffrant de graves blessures à la jambe, il a subi plusieurs opérations, se prononçant contre l’amputation de sa jambe droite.

Cependant, Correa n’a presque pas pu prendre cette décision car il a failli mourir quatre jours après l’accident.

Il blâme la FIA pour cela, disant qu’ils n’ont laissé personne derrière pour expliquer à ses médecins exactement ce que son corps avait traversé dans l’énorme crash.

“Tout le monde est allé à Monza le lendemain de l’accident, je suis resté à l’hôpital et j’ai failli mourir quatre jours plus tard”, a-t-il déclaré à N-TV.

«Et il n’y avait personne de la FIA ni personne pour s’occuper de moi.»

Il a ajouté: «La raison pour laquelle j’ai failli mourir est à cause des forces G fortes que vous n’avez que dans un accident aussi grave.

“Les médecins de l’hôpital de Belgique ne savaient pas ce que c’était parce qu’ils n’avaient jamais vu quelqu’un qui ait survécu à un si grand impact.”

Correa a survécu à l’accident, Anthoine Hubert non.

Le joueur de 20 ans, qui se trouve toujours en bas à droite dans une cage avec des vis et des boulons, espère un jour reprendre la course.

«Il y a eu des moments à l’hôpital où mon objectif était de vivre et de rester en vie, puis de sauver la jambe.

«Je peux rentrer. Le timing est imprévisible, c’est une blessure tellement compliquée que tant de choses peuvent arriver. Cela peut faire une différence cinq mois plus tôt ou cinq mois plus tard.

«Mais même s’il faut des années pour revenir, je reviendrai. J’en suis très sûr.

«Les courses me manquent beaucoup, tous les jours.»

Quant à savoir si un retour pourrait même le voir promu en Formule 1, il dit: «Je peux imaginer conduire un jour la Formule Un. Pourquoi pas? Si je fais tout ce qui est possible en cure de désintoxication.

“La course n’est pas comme le ballet ou le football, vous n’avez pas besoin d’être à 100% sur vos pieds.

“Si vous pouvez appliquer le gaz et le frein, vous êtes bon. Je suis en forme de la taille vers le haut et je n’ai aucun dommage, c’est la chose la plus importante.

«Les mains et la tête sont importantes et elles vont bien.

«Je dois récupérer ma jambe suffisamment bien, pour pouvoir accélérer et freiner, puis je peux conduire n’importe quelle voiture dans le monde.»

