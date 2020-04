JV: Swap 2020 World Championship pour des événements uniques

Date publiée: 3 avril 2020

Le champion du monde de 1997, Jacques Villeneuve, a suggéré de mettre fin à la saison 2020 et d’organiser des événements hors championnat uniques.

Un calendrier record de 22 courses était en jeu pour 2020 jusqu’à ce que la crise mondiale suspende tous les grands sports jusqu’à nouvel ordre.

Pour la Formule 1, cela a assuré le report ou l’annulation des huit premières courses de la saison et il pourrait bien y avoir plus de retards à venir.

Avec le calendrier actuel en ruine, Villeneuve a suggéré une option alternative si certaines courses peuvent en effet être récupérées plus tard dans l’année.

“Il serait peut-être plus intelligent de dire:” Il n’y aura pas de championnat. Nous allons courir et chaque course sera un événement unique, comme l’Indy 500 ou les 24 Heures du Mans », aurait déclaré Villeneuve à la chaîne française Canal Plus.

«Chaque Grand Prix serait comme un Grand Chelem plutôt qu’une ronde de la moitié d’un championnat.

«Cela permettrait également aux équipes d’utiliser la fin de 2020 pour préparer 2021.»

Si un véritable championnat du monde est possible, Villeneuve pense que ce ne sera peut-être qu’en septembre avant de voir une action. Mais ce n’est pas quelque chose qu’il veut nécessairement voir.

“Même si le monde s’ouvre et que nous pouvons avoir un Grand Prix après la pandémie, il faut du temps pour organiser un événement”, a-t-il ajouté.

«Les premiers Grands Prix du calendrier devraient avoir lieu en septembre. J’imagine que les différentes organisations et les propriétaires de Formule 1 voudront organiser le maximum de courses pour se conformer aux exigences minimales de leurs contrats, mais ce serait une erreur.

«Ce serait dommage de commencer à faire le plein d’août et de faire ensuite des courses de septembre à Noël, et même au-delà, juste pour avoir un championnat.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.