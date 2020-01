K-Mag: Haas ne sera pas en spirale comme McLaren / Williams

Date publiée: 12 janvier 2020

Kevin Magnussen de Haas dit qu’il ne voit pas son équipe entrer dans une spirale de déclin comme McLaren et plus récemment Williams a souffert.

La tenue américaine a terminé P5 au classement des constructeurs 2018, leur meilleur résultat depuis son entrée en F1 en 2016, mais leur fortune a connu une forte baisse en 2019 quand ils sont tombés à P9 avec seulement 28 points à leur nom.

Seul Williams a terminé en dessous d’eux après avoir subi une campagne torride, marquant juste un point alors qu’ils traînaient au fond de la grille, mais Magnussen n’a pas l’impression que Haas se dirige vers une spirale de déclin similaire à celle de Williams ou de McLaren. avant 2019.

Magnussen, s’adressant à Autosport.com, a rappelé à tout le monde que 2019 marquait «la première fois que l’équipe a reculé».

Il a ajouté: «Les trois premières années, nous avons fait de grands pas en avant.

“Peut-être que ça n’a pas l’air si gros, mais en fait, passer de P8 dans les constructeurs à P5 en trois ans est plutôt bien.

«Toro Rosso, par exemple, n’a jamais terminé parmi les cinq premiers.

“Ils ont gagné une course. Ils ont monté le podium à quelques reprises, et ils n’ont jamais été dans le top cinq. [Haas’] troisième année, top cinq, donc c’est vraiment impressionnant. Et personne ne semble le remarquer.

«En général, ce fut juste un plaisir de rejoindre une équipe en pleine ascension plutôt qu’en automne.

«C’est juste une expérience beaucoup plus positive – grandir, ressentir la croissance et les améliorations, et l’excitation que tout cela se produit.

“Alors cette année, nous avons pris du recul et vous ressentez le même sentiment, les gens commencent à douter d’eux-mêmes. Mais je pense qu’il n’y a aucune raison de le faire.

«Il est difficile de s’attendre à n’avancer que tout le temps.

“Tant que nous n’entrerons pas dans cette grande spirale négative, certaines des grandes équipes ont été [in], comme McLaren et Williams, où ils l’ont complètement perdu et ont juste passé de nombreuses années à reculer – [but] Je ne pense pas que cela va se produire ici.

«Et cela fait partie de l’une des bonnes choses d’être une équipe si petite et si jeune.

«Nous pensons que nous pouvons changer la situation plus rapidement et nous remettre sur la bonne voie. Je suis très sûr que nous pouvons le faire. “

Le coéquipier de Magnussen, Romain Grosjean, est avec Haas depuis leur première saison en 2016, et il pense que l’équipe ne peut s’améliorer que si tout le monde se regarde et trouve ce qu’il peut faire de mieux.

«Nous devons tous être francs avec nous-mêmes et dire:« Regardez, que pouvons-nous faire de mieux? Où pouvons-nous nous améliorer? », A-t-il dit.

“”[What] était la région [that was] pas le meilleur – les pilotes, les ingénieurs, la gestion, les communications? La cuisine?’

«Tout le monde dans l’équipe doit se regarder honnêtement et voir ce que nous pouvons faire de mieux.

«Si nous pouvons tous le faire, nous pouvons nous améliorer.»

