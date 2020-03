K-Mag: Netflix a fait de Romain Grosjean mon «ennemi»

Date publiée: 15 mars 2020

Kevin Magnussen a déclaré que le documentaire Drive to Survive de Netflix faisait ressembler son coéquipier de Haas, Romain Grosjean, à son «ennemi».

2019 a été une saison difficile pour Haas après plusieurs collisions en piste entre Magnussen et Grosjean.

La deuxième série de Drive to Survive a également montré comment les choses se sont échauffées entre Magnussen et le directeur de l’équipe Guenther Steiner après le Grand Prix de Grande-Bretagne, la paire ayant une dispute dans le bureau de Steiner avant que le patron ne charge dans le paddock accusant Magnussen d’avoir brisé la porte de son bureau.

La saison deux a capturé plusieurs moments tendus entre Magnussen et Grosjean, ce qui a bouleversé le pilote danois car il dit que la paire a en fait une bonne relation, tandis que Netflix les a fait ressembler à des ennemis.

“En fait, nous avons une bonne relation, nous parlons même entre les courses, également avec sa femme et j’aime ses enfants, donc il n’est pas juste de croire que Romain et moi sommes ennemis”, a-t-il déclaré sur grandpx.news comme ayant a déclaré au journal danois BT.

«Romain est un kite surfeur et j’aime la voile, et nous allons faire quelque chose ensemble parce que nous l’aimons tous les deux. Cela pourrait également aider à supprimer l’image que nous nous détestons. »

Magnussen a été interrogé sur les arguments acharnés qu’il avait montrés avec Grosjean et Steiner dans la série, mais il dit que c’est comme ça que le sport est.

“C’est comme ça que les sports sont”, a-t-il déclaré.

“Vous vous criez également les uns les autres dans une équipe de football, mais quand le match est terminé et que les chaussures sont enlevées et que vous êtes dans le bus d’équipe, c’est complètement différent.

“Netflix a capturé ces moments vraiment difficiles quand nous venons de retirer le casque, et d’une manière qui est parfaitement bien car il montre la façon dont la Formule 1 peut également être.

«Mais en même temps, j’espère également que les téléspectateurs comprennent que la Formule 1 n’est pas seulement ce que vous voyez sur Netflix. Vous voyez les hauts et les bas, et c’est ce qui est le plus excitant, mais vous ne voyez pas tout entre les deux. “

Max Verstappen de Red Bull a également critiqué la façon dont il est décrit dans Drive to Survive Season One.

