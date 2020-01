Källenius: les rumeurs de sortie de Mercedes ne sont pas vraies

Le PDG de Daimler, Ola Kaellenius, a riposté aux affirmations selon lesquelles Mercedes s’apprêtait à se retirer du Championnat du monde de Formule 1.

Autocar et le site racefans.net ont rapporté plus tôt que la question de savoir si Mercedes devait quitter le sport en tant que constructeur serait discutée lors de la prochaine réunion du conseil d’administration de l’organisme parent Daimler.

“Pas vrai”, a déclaré Kaellenius en marge de la réception annuelle de l’industrie automobile allemande à Berlin lorsqu’on lui a demandé si Mercedes prévoyait de quitter le sport appartenant à Liberty Media.

Autocar a déclaré que la prochaine réunion du conseil d’administration aurait lieu le 12 février, mais une source de Mercedes a déclaré à . que ce n’était pas le cas.

Mercedes a remporté les six derniers titres de pilotes et constructeurs successifs, le Britannique Lewis Hamilton poursuivant son septième cette année lors de la dernière saison avant une révision majeure des règles.

Hamilton a été lié à un futur déménagement chez Ferrari dans la spéculation médiatique, l’équipe italienne étant ouverte d’avoir eu des discussions avec lui l’année dernière.

L’accord commercial actuel avec les équipes et la Formule 1 expire à la fin de l’année et un nouvel accord doit encore être conclu. Mercedes est également en compétition dans la série électrique Formula E et Daimler investit massivement dans les véhicules électriques.

Le constructeur automobile a averti ce mois-ci que ses revenus avaient diminué de moitié en 2019 et qu’il devait faire face à de nouvelles charges pouvant atteindre 1,5 milliard d’euros (1,7 milliard de dollars) liées à la pollution par le diesel.

Autocar a cité des «sources haut placées» suggérant que la décision de quitter la F1 était sérieusement envisagée à Stuttgart.

Mercedes s’est engagé à rester en tant que fournisseur de moteurs, cependant, McLaren a signé pour passer de Renault aux unités de puissance allemandes l’année prochaine.

Le directeur de l’équipe, Toto Wolff, est également actionnaire de Mercedes F1, mais son futur rôle est incertain. L’Autrichien a déclaré en novembre que Mercedes resterait probablement après 2021, mais cela ne pouvait pas être tenu pour acquis.

.