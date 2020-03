Karam survit à une peur tardive pour remporter le premier défi IndyCar iRacing · .

Sage Karm a mené Felix Rosenqvist du début à la fin du premier défi IndyCar iRacing organisé sur le circuit de Watkins Glen.

Le duo a couru premier et deuxième tout au long de la course, Karam gagnant par une marge de 3,6 secondes, ce qui était typique de l’avance qu’il détenait sur la plupart des 45 tours.

Rosenqvist s’est rapproché des derniers tours, aidé par un quasi-accident entre le leader de la course et Kyle Kirkwood. Karam était sur le point de doubler son rival Andretti lorsque Kirkwood se retourna devant lui, forçant Karam à prendre des mesures d’évitement.

Cependant, Karam s’est réaffirmé au cours des derniers tours, se démarquant de nouveau de Rosenqvist alors que la paire a démontré ses compétences en simulation, laissant tout le monde en dehors des sept premiers au moins un tour.

Will Power a pris la quatrième place après avoir devancé Oliver Askew de McLaren en début de course. Power a donc évité l’empilement ultérieur d’Askew déclenché avec ses trois coéquipiers Penske. Après avoir coupé la chicane de l’arrêt de bus au sixième tour, Askew a assommé Scott McLaughlin, et la paire a été récupérée par Simon Pagenaud et Josef Newgarden.

Le quatuor s’est remis et a atteint l’arrivée. McLaughlin a dépassé Askew pour la quatrième place en fin de course, mais la paire a terminé plus de 47 secondes derrière Karam, et Pagenaud et Newgarden ont encore une demi-minute de retard.

Santino Ferrucci a terminé huitième devant Kirkwood et Conor Daly. Alexander Rossi a été classé 17e après avoir été projeté dans une barrière au premier tour de la course, et James Hinchcliffe n’a pas pu prendre le départ en raison de problèmes techniques.

