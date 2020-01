Karun Chandhok critique Ferrari pour ne pas avoir monté le défi du titre 2019

Date publiée: 4 janvier 2020

L’ancien pilote de F1 Karun Chandhok a appelé Ferrari pour une série d’erreurs qui ont privé le sport d’une véritable bataille pour le titre en 2019.

Mercedes a dominé les premières étapes de 2019 alors que Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ramassaient les trophées des vainqueurs proposés lors des huit premières courses, Max Verstappen arrêtant cette course lorsqu’il a remporté la victoire de Red Bull en Autriche.

Mais au moment où Ferrari et Red Bull ont émergé comme de véritables challengers pour Mercedes après la pause estivale, les dégâts ont été faits.

Cela dit, Ferrari en particulier avait des chances de gagner avant cette étape – des problèmes de fiabilité ont cruellement privé Charles Leclerc de sa victoire à Bahreïn, tandis que Sebastian Vettel a filé derrière Hamilton à Sakhir avant de commettre une erreur qui lui a coûté la victoire au Canada.

D’autres problèmes ont suivi pour la Scuderia avec la dépression au Brésil où Leclerc et Vettel se sont essuyés la course. Cela frustre Chandhok car, sans les erreurs, il pense que Leclerc aurait dû entrer dans le GP d’Abou Dabi à neuf points de la fin de la saison derrière Hamilton.

“Je pense que toute la saison, l’image a été complètement biaisée si vous me demandez”, a déclaré Chandhok lors du podcast de révision de la saison 2019 de Motorsport Magazine.

«Si vous additionnez toutes les erreurs, il y en avait tellement de Ferrari, Leclerc et Vettel au cours de l’année, ils auraient dû venir à Abu Dhabi avec Charles avec seulement neuf points de retard sur Lewis.

«Certes, Mercedes avait une meilleure voiture à 75% des courses, mais les circuits à faible traînée comme Spa, Monza, Singapour pour Mercedes sont un talon d’Achille à bien des égards. Il y avait probablement six courses dans l’année où la Ferrari était incontestablement la meilleure voiture.

“Red Bull a commencé sur le pied arrière, le changement d’aile avant les a blessés beaucoup plus que tout le monde, il leur a fallu attendre l’Autriche pour apporter une mise à jour pour vraiment rejoindre la fête, et Max [Verstappen] dûment gagné.

«Mais à ce moment-là, Mercedes avait remporté les huit premières courses, donc je pense que dans l’ensemble, c’est un peu dommage car la bataille du Championnat aurait pu et aurait dû être bien meilleure et plus serrée.

“Encore une fois, bien que Ferrari soient les sous-performants pérennes.”

Tout au long de 2019, Ferrari nous a fait subir quelques erreurs stratégiques, et Chandhok a parfois déclaré que c’était simplement une «blague».

“Sotchi, tout ce qui concerne les ordres d’équipe n’était qu’une blague, au troisième tour, vous essayez d’imposer des ordres d’équipe”, a-t-il déclaré.

«Et en fait, il fallait que Seb dans le cockpit dise« de quoi tu parles? Laissons-nous dans le premier relais et rompons avec Mercedes parce que vous voulez briser la menace. C’est une course à un seul arrêt, triez-la après l’arrêt aux stands »».

“Seb avait tout à fait raison, mais quand il a eu un problème de moteur, ils étaient en train de régler les arrêts aux stands, et ils ont juste échangé [the drivers]. Au lieu de le faire s’arrêter quelque part qui ne va pas induire une voiture de sécurité, ils le font s’arrêter à une partie de la piste où vous devez obtenir une voiture de sécurité et cela leur a coûté la victoire. Certains sont simplement basiques.

«À Monaco [during Q1] ils n’ont pas envoyé Leclerc pour une autre course. Peu importe le nombre de pneus que vous n’avez pas au deuxième trimestre, si vous êtes absent au premier trimestre à Monaco, vous avez terminé.

“Ce sont juste des choses fondamentales où vous le regardez et pensez” que faites-vous? “”.

