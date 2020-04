Karun Chandhok: les recrues de F1 devraient être complètement terrifiées

Date publiée: 9 avril 2020

Les pilotes débutants en Formule 1 devraient être “complètement” terrifiés la première fois qu’ils conduisent une voiture de Formule 1, selon Karun Chandhok.

Pas pour la première fois, et probablement pas la dernière, quelqu’un se plaint de la facilité avec laquelle il est facile de conduire la génération actuelle de voitures de Formule 1.

Cela a vu Max Verstappen faire ses débuts à seulement 16 ans tandis que Lando Norris a rejoint la grille à 18 ans.

La saison dernière, Norris était l’un des trois pilotes à entrer en Formule 1 avec le Britannique à moins de deux dixièmes de son coéquipier lors des essais de pré-saison, tandis que George Russell était le plus rapide pour Williams et Alex Albon a devancé son coéquipier.

Chandhok dit que ça ne devrait pas être comme ça.

Il a déclaré à ..net: «L’expérience la plus impressionnante de la conduite d’une voiture de course, je pense que c’est ce que la F1 devrait être.

«Avec tout le respect que je vous dois, je pense que George Russell et Lando et Alex Albon sont tous de grands pilotes et de grandes recrues. Mais ils ne devraient pas pouvoir monter dans une Formule 1 et être à moins de trois dixièmes du rythme lors de leur première journée.

«Ce devrait être une expérience effrayante et terrifiante comme c’était le cas auparavant. Le premier jour où vous conduisez une voiture devrait être complètement terrifiant en F1. »

L’ancien pilote de Caterham cherche désespérément à ce que la Formule 1 passe à l’aérodynamique à effet de sol, ce qui était le plan de match pour 2021.

Cela a été reporté d’un an à 2022 pour donner aux équipes l’occasion de se remettre de la crise financière actuelle.

«J’étais optimiste [for] 2021, mais maintenant ce pourrait être 22, 23 avec les nouvelles règles qui arrivent. Elles ne peuvent pas venir assez tôt pour moi », a déclaré Chandhok. «Je pense que la F1 est prête pour une réinitialisation et nous devons revenir à des voitures qui peuvent mieux courir.

«Les voitures 2011 étaient tellement agiles. Les chauffeurs étaient nerveux. Les pilotes devaient vraiment être au top car ils se précipitaient et se déplaçaient, ils étaient nerveux et nerveux à conduire.

«Alors que maintenant… j’ai conduit la Williams à partir de 2017 et la Mercedes à partir de 2019. Et en particulier, la W10 était une excellente voiture, a remporté le championnat du monde et a dominé l’année dernière.

“Mais vous pouvez sentir le poids, vous vous dirigez vers le territoire des voitures de sport. Par rapport à 2004 qui était, je crois toujours, le sommet de la performance F1, ils étaient 605. Donc, c’est maintenant un 140 kilos plus léger. Ça fait sept secondes. “

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.