Karun Chandhok sur Williams, Mercedes et HRT · .

L’histoire de Karun Chandhok en Formule 1 mélange le sublime et le ridicule.

Son premier départ en F1 est venu avec une équipe dont la voiture n’était pas prête pour la première séance d’essais de l’année, sans parler des tests de pré-saison.

Mais depuis lors, Chandhok a échantillonné certaines des voitures les plus réussies du sport, y compris des machines vainqueurs de titres conduites par Nigel Mansell, Sebastian Vettel et Lewis Hamilton.

Dans une interview exclusive pour ., Chandhok a partagé certaines des meilleures histoires de ses voitures de F1.

2010 HRT F110

Les débuts de Chandhok au HRT ont été une brève affaire

Ayant remporté la série Formula V6 Asia en 2006, rejoint l’équipe junior de Red Bull et testé leur F1, Chandhok participait à des GP2 et gagnait des courses quand il a eu sa chance en F1. Quatre nouvelles équipes devaient arriver dans le sport en 2010, et après avoir parlé à plusieurs d’entre elles, Chandhok a finalement signé pour l’équipe espagnole HRT.

“Je suis allé aux États-Unis pour voir Peter Windsor et ses gens là-bas à propos de la F1 américaine”, a déclaré Chandhok à .. «J’avais été en contact avec Tony Fernandes et Mike Gascoyne, alors j’étais dans les maisons pour discuter avec différentes équipes.

«Alors Bernie [Ecclestone] est entré en contact et a dit que cet accord est en cours avec le groupe Hispania et je pense que nous pouvons y trouver quelque chose pour vous. Donc, il a en quelque sorte fait l’affaire avec Colin Kolles, puis la prochaine chose que j’ai su, j’ai reçu un appel téléphonique disant: “D’accord, vous y êtes, c’est fait”. “

Mais il y avait un hic – Hispania avait repris une entrée qui avait été initialement conçue par Adrian Campos. Le constructeur de châssis Dallara avait suspendu les travaux sur ses F110 et l’équipe se précipitait pour terminer la construction des voitures à temps pour la course d’ouverture de la saison à Bahreïn.

«Quand je suis arrivé à Bahreïn, ils étaient encore en train de construire la voiture. Nous n’avons donc jamais traversé le bouleversement que nous espérions faire à Adria. »

Le coéquipier de Chandhok, Bruno Senna, a pu conduire sa voiture vendredi, mais Chandhok avait des problèmes de moteur persistants. «J’ai changé et retiré ma combinaison de course, je pense environ huit fois entre les trois séances d’essais.»

La F110 est restée en “spécifications de lancement” toute l’année. L’équipe a finalement réussi à mettre le feu au Cosworth de Chandhok et à l’envoyer sur la piste au début de la première séance de qualification de l’année. «Nous y avons mis 70 kilos de carburant juste pour que je puisse le conduire et faire une vérification des systèmes, vraiment. Ce n’était pas une qualification [effort]. Mais au moins, j’ai conduit la voiture et je savais qu’elle avait changé de vitesse et que cela fonctionnait en quelque sorte. »

Chandhok s’est qualifié en dernier, à 10,8 secondes du gardien de poteau Sebastian Vettel. Senna, 23e sur la grille, était plus de deux secondes et demie plus lente que la voiture la plus rapide suivante. Néanmoins, n’ayant aucune règle de 107% pour les empêcher de courir, les deux F110 ont pris le départ de la voie des stands. La course de Chandhok s’est terminée par une rotation au deuxième tour.

“Tout le week-end de Bahreïn a été si difficile pour les mécaniciens”, se souvient-il. «J’ai vraiment sympathisé pour ces gars-là. Je pense que certains d’entre eux ont travaillé 56 heures d’affilée sur la voiture, ce qui est incroyable. »

Pour commencer, l’équipe avait au moins de grands espoirs pour sa voiture. L’aérodynamicien Ben Agathangelou avait dit à Chandhok qu’ils devraient courir avec la voiture de lancement pour les premiers tours en dehors de l’Europe, mais une mise à niveau substantielle était en cours.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

“[Ben said] “On dirait que nous allons devoir courir cette version pour les quatre premières courses mais quand nous arriverons à Barcelone, voici la mise à jour. C’est ce que nous avons eu sur CFD et dans la soufflerie, ce sera 60 points d’appui, c’est la vraie voiture.

Une mise à niveau promise à Monaco n’est jamais apparue «Et 60 points d’appui sont deux secondes et demie, ce qui nous aurait amenés dans une sorte de territoire de Toro Rosso à l’époque, qui est un peu là où Haas était quand ils sont arrivés en F1 . “

Mais la mise à jour promise n’est pas arrivée sur le Circuit de Catalunya comme prévu, et l’équipe a fait face à une nouvelle déception lors de la prochaine course.

“Nous sommes allés à Monaco et c’est à ce moment-là que je pense que les choses se sont complètement déroulées entre l’équipe et Dallara”, se souvient Chandhok. “Je ne connais pas complètement les tenants et les aboutissants de celui-ci. Tout ce que je sais, c’est que beaucoup de personnes à partir de Monaco se sont en quelque sorte distancées de nous. »

«L’usine Dallara n’était qu’à environ trois heures de Monaco et il y avait une camionnette pleine de morceaux destinés à arriver et elle n’est jamais venue. Donc, il s’est avéré que cette voiture a continué toute la saison dans les spécifications de lancement. »

Cela signifiait courir la voiture dans à peu près la même version à haute appuis à Monaco comme ils l’ont fait sur les longues lignes droites du Circuit Gilles Villeneuve. Néanmoins, Chandhok rappelle quelques résultats mineurs dans la bataille entre les trois nouvelles équipes cette année-là.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

“C’était en fait une voiture assez roulante” “Je me souviens du Canada, j’ai réussi à battre Timo [Glock] Dans la course. A Valence, j’ai réussi à battre Lucas [di Grassi] et Bruno et bonne course là-bas. “

Alors que ses défauts étaient évidents – la voiture ne commençait plus haut que la rangée arrière si une autre équipe avait un problème – Chandhok se souvient que la voiture était étonnamment gratifiante de conduire.

“Ce n’était pas vraiment trop déséquilibré. Nous avons réussi à obtenir un vague équilibre à ce sujet. Le problème était simplement le manque d’appui, en particulier à l’avant. Nous étions au maximum sur le rabat avant, et c’est évidemment faux. “

“La seule chose bizarre à ce sujet était qu’il y avait à un certain point à une vitesse très élevée, par exemple, si vous arriviez au bout de la ligne droite dont je me souviens à Shanghai, l’aile atteindrait un point de décrochage et elle commencerait à osciller. Et cela a évidemment bouleversé l’équilibre au freinage pour l’épingle à cheveux à la fin de la ligne droite. Mais à part ça, c’est comme l’appui. C’était en fait une voiture assez pilotable pour le reste. »

Mais Chandhok n’a pas pu profiter des meilleurs aspects du THS au cours du second semestre. Pour la manche 10 à Silverstone, Sakon Yamamoto est apparu à la place de Senna, mais par la suite, le coureur japonais bien nanti a repris la voiture de Chandhok. Cependant, il avait suffisamment impressionné pour gagner une place avec une équipe rivale l’année suivante.

2011 Lotus T128

La première manche de Chandhok dans le Lotus T128 ne s’est pas bien terminée

Parmi les trois nouvelles équipes qui ont accédé à la F1 en 2010, Lotus s’est imposé comme le plus crédible, et Chandhok a décroché une place en tant que pilote d’essai et de réserve pour 2011. Il a également été promis une chance de courir pour l’équipe lors de son événement à domicile – le tout premier Grand Prix indien sur le nouveau circuit international de Buddh.

Mais les choses ont mal tourné. “Toute l’année n’a pas été amusante pour moi”, se souvient-il.

“En tant que chauffeur de réserve qui fait un vendredi matin, vous êtes un peu comme cette bouteille de champagne de rechange bon marché au mariage, que personne ne veut vraiment boire. Personne ne prête vraiment attention à vos opinions. Vous savez, à partir du vendredi matin, vous êtes juste là, ils essaient juste de se débarrasser de vous et de cocher la case. Je ne pense pas que ce soit nécessairement le cas avec chaque équipe, mais c’était certainement le cas dans cet environnement. Ce n’était pas un environnement sain pour y être. “

La «politique intérieure» de Lotus a aggravé la situation, a déclaré Chandhok. «Lotus était une petite équipe, mais avec toutes les politiques d’une grosse affaire.

Chandhok a couru une fois, mais on lui a promis plus de sorties “Il y avait des factions entre les deux, tel ou tel n’aimait pas tel ou tel. Il y avait tous ces problèmes dans le service technique. Et c’était une atmosphère vraiment étrange. Tony a en quelque sorte plongé parce qu’il dirigeait une entreprise de transport aérien, puis il a acheté QPR, puis il a acheté Caterham et il avait toutes ces autres choses en cours. Il venait en quelque sorte comme un tourbillon et prenait des décisions puis disparaissait à nouveau. Le tout est devenu une structure de gestion vraiment difficile car il y avait beaucoup de factions entre les deux. »

On attendait beaucoup du nouveau châssis T128 de l’équipe après que l’équipe ait conclu des accords pour passer aux moteurs Renault et utiliser la boîte de vitesses de Red Bull. Mais le premier tour de Chandhok dans la voiture lors des essais pour le Grand Prix d’Australie s’est terminé dans le mur au quatrième virage.

«C’était ma première course avec les pneus Pirelli et comme nous le savons maintenant, avec le recul, ils sont très différents des Bridgestones. J’ai dû tourner trois et je m’attendais à une adhérence qui n’était pas là et j’ai juste allumé les pneus arrière et je suis entré dans le mur.

«Cela m’a beaucoup mis sur le dos, en fait, en termes de réputation. Pas en termes de quoi que ce soit en moi-même parce que ce n’était pas un gros shunt, c’était assez inoffensif, a renversé le coin avant droit, mais en termes de réputation en interne avec l’équipe qui m’a fait reculer, je pense d’une certaine manière. Mais c’est la vie.”

Pas de publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et vous inscrire

Chandhok a effectué d’autres essais sur le T128, ce qui a abouti à une chance inattendue de courir la voiture au Nurburgring. Il a remplacé Jarno Trulli, qui avait du mal à gérer la voiture.

Une chance de conduire dans sa course à domicile ne s’est jamais concrétisée “Ils avaient un système de direction à l’intérieur duquel il ne s’entendait tout simplement pas. Heikki [Kovalainen] était bien avec ça. Je n’ai rien trouvé d’étrange avec ça mais Jarno n’était pas content avec ça.

«J’ai fait beaucoup de jours sur simulateur, nous avons eu un accord avec Red Bull pour utiliser le simulateur alors j’ai fait beaucoup de jours sur sim sur le système de direction et nous avons trouvé une solution que nous pensions meilleure, mais il n’a toujours pas ne vous en occupez pas.

«Tony est devenu un peu frustré. À Silverstone, alors que nous remontions la voie des stands pour aller sur la grille, il m’a dit “je vais vous mettre dans la voiture pour l’Allemagne”. Et j’ai en quelque sorte dit “OK, je ne m’attendais pas à ça”. Je ne sais pas ce que c’était, un peu un jeu entre lui et Jarno à l’époque. “

À peine 12 jours plus tard, Chandhok s’entraînait pour sa première course depuis plus d’un an. «Les qualifications étaient correctes, je pense que c’était juste un peu plus d’une demi-seconde de Heikki, ce qui n’était pas mal. La seule chose qui m’a frappé, ce sont les freins, ils étaient très différents de tout ce que j’avais conduit auparavant. “

Un changement de fournisseur du jour au lendemain de Carbone Industrie à Brembos lui a donné une meilleure sensation. «C’était la première fois que je pouvais réellement me détendre et conduire la voiture», a-t-il déclaré. Il a néanmoins terminé loin 20e de la course.

Chandhok a davantage apprécié le T128 après le changement de frein Après avoir accumulé des kilomètres supplémentaires dans le T128, Chandhok a senti ses performances s’améliorer dans la voiture. Mais à sa grande déception, l’opportunité promise de courir devant son public ne s’est jamais concrétisée.

«À Suzuka, je me souviens avoir conduit la voiture de Heikki. C’était ma première fois à Suzuka et, évidemment, Jarno avait été là un milliard de fois auparavant et le seul endroit que j’ai perdu pour lui était l’entrée pour tourner un le reste du tour, j’étais en fait le même sinon plus rapide que lui.

«Donc j’y arrivais malgré aucun test en milieu de saison pas de kilométrage. Et puis à ce moment-là, évidemment, Tony a ensuite renié le contrat et ce fut la fin de cela. “

C’était également la fin du temps de Chandhok en tant que pilote de course en Formule 1. Mais de nombreuses autres opportunités de revenir au volant s’offraient à lui, y compris une réunion avec Red Bull.

2011 Red Bull RB7

Le diffuseur soufflé de Vettel a mieux fonctionné que celui de Chandhok. La technologie incontournable de 2011 était un diffuseur soufflé, lancé par Red Bull et le fournisseur de moteurs Renault. Mais alors que Lotus avait accès à certains des mêmes matériels et logiciels, leur tentative d’un diffuseur soufflé “n’a jamais vraiment fonctionné”, a déclaré Chandhok.

«Nous sommes allés à l’aérodrome de Kemble et avons fait un tas d’essais en ligne pour essayer de le faire fonctionner, mais à l’époque je ne pense pas qu’ils pourraient vraiment faire fonctionner correctement le diffuseur soufflé. Et c’était frustrant pour l’équipe. »

Quelques années plus tard, il a pu faire l’expérience du bon fonctionnement du système sur la voiture qui a dominé la saison 2011 – le RB7 de Red Bull. «C’était toujours la voiture qui avait le plancher soufflé et tout l’appui arrière», se souvient-il.

La voiture était très différente de la Lotus contre laquelle il avait déjà couru. «Évidemment, nous étions sur des pneus de démonstration, mais j’ai pu faire quelques bons tours de Paul Ricard. Il n’y avait aucune restriction de kilométrage parce que les voitures étaient tellement dépassées.

«Ce fut une expérience vraiment agréable et c’était la voiture de course la plus agile et agile que j’aie jamais conduite. Il avait tellement d’appui arrière et tellement de stabilité en chemin.

«Je suis sûr que nous n’avions pas les cartes de diffuseurs de pointe soufflées qu’ils auraient eu en course, mais cela fonctionnait toujours parce que c’est la conception de la voiture et le moteur Renault avait toujours les cartes de dépassement du moteur soufflé dans il. Et c’était vraiment cool de découvrir ce qui était une super voiture de cette époque parce qu’elle était si dominante. »

1992 Williams FW14B

Conduire les cinq rouges de Mansell à Silverstone était «très spécial». Chandhok a maintenant conduit plus de 20 voitures de F1, dont plus de la moitié sont des châssis Williams qu’il a échantillonnés dans le cadre de son travail avec leur division du patrimoine. Cela lui a donné l’occasion de découvrir les voitures qu’il regardait courir en tant que jeune fan de sport automobile.

“Je pense que l’expérience la plus émouvante a été de conduire le FW14B de Mansell à partir de 1992”, dit-il. «Pour tous ceux qui sont nés dans les années 80, à l’époque de la Formule 1, Senna contre Mansell contre Prost, c’est ce que nous avons grandi en regardant.

«Pouvoir piloter un rouge cinq sur le Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche matin et samedi après les qualifications devant toute une foule qui était très spéciale et très cool.»

Chandhok a également conduit le successeur du FW14B de haute technologie, le FW15C, et trouve remarquable la sophistication des voitures grâce à la puissance de calcul relativement rudimentaire disponible à l’époque.

«Les voitures étaient si loin devant [their] », dit-il. «C’est lorsque le monde est passé de DOS à Windows et qu’ils ont utilisé le logiciel pour la suspension active, le contrôle de traction, le diffuseur soufflé, le contrôle de lancement, tous ces logiciels. Et puis en 93, il a eu un freinage individuel par pot pour donner efficacement la direction au frein de la voiture.

Chandhok conduira également la dernière voiture d’Alain Prost «Il était tellement en avance sur son temps en termes de technologie dont il disposait et compte tenu des outils dont disposaient les ingénieurs. Paddy Lowe a fait beaucoup de tests actifs pour Williams à l’époque. De toute évidence, Adrian [Newey] a fait la conception le long de la tête de Patrick, mais Paddy et Damon Hill et Mark Blundell ont fait les tests. »

Alors que les versions ultérieures de la voiture utilisaient de gros bâtons de mémoire d’un mégaoctet, une première voiture de test utilisait une imprimante intégrée pour collecter des données.

«Paddy m’a dit que la première version avait ce genre de rame de papier dans le sidepod de la 13B, la voiture de 1990, qu’ils utilisaient comme hack de test. Et les données étaient écrites sur cette rame de papier. Donc, si la voiture tombait en panne, les gens continueraient de produire des données et ils devaient en quelque sorte les faire défiler pour les retrouver. »

Pas de publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et vous inscrire

2004 Williams

“Cette voiture, à chaque virage, cela m’a fait peur.” Chandhok a également piloté la Williams qui détenait le record de F1 pour le tour le plus rapide d’un circuit depuis plus d’une décennie: l’ex-Juan Pablo Montoya FW26 propulsé par BMW V10.

«Les ingénieurs de BMW m’ont montré les données», explique Chandhok. «À la vraie mode allemande, ils avaient toujours toutes les feuilles de dynamo de ce moteur qui se trouvait dans le châssis que je conduisais et qui mesuraient 952 chevaux. En gardant à l’esprit que c’est 605 kilos, c’est un meilleur rapport poids / puissance qu’une voiture actuelle et avec beaucoup moins d’appui, évidemment. “

La performance du FW16 a fait une énorme impression sur Chandhok. «Cette voiture, à chaque coin, ça m’a fait peur. J’étais impressionné. C’était comme, vache sacrée, c’est une surcharge sensorielle comme je n’en ai jamais connue.

«Et bien sûr, vous avez obtenu le son de 19 000 tr / min. Ils ont seulement pris environ cinq ou six cents tr / min du haut lorsque j’ai conduit la voiture récemment, donc elle avait encore beaucoup de grognement et beaucoup de tours. Donc, pour moi, c’était probablement l’expérience la plus impressionnante de conduire une voiture de course. »

Mercedes W10

La Mercedes de Hamilton était tout simplement «parfaite». La dernière génération de voitures de Formule 1 a dépassé la référence de performance établie par les machines V10. Mais les turbos hybrides V6 sont des pièces d’ingénierie très différentes, beaucoup plus lourdes et plus raffinées.

Chandhok a conduit la W10 qui a amené Hamilton à son sixième titre mondial l’an dernier et l’a décrite comme “la voiture de course la plus parfaite que j’ai jamais conduite”.

«Il n’y avait rien à redire. Il n’y a pas de problèmes d’équilibre, tout a fonctionné. Ils avaient une solution pour tout. S’il y avait un déséquilibre, vous pouviez régler un interrupteur sur le volant, vous aviez un support de freinage moteur, les réglages de différentiel, les cartes étaient toutes parfaitement constituées. Les cartes d’équilibre des freins étaient parfaitement constituées.

«La ligne de base était excellente, mais vous aviez alors une solution que vous pouviez modifier dans le cockpit si vous aviez de petits problèmes. Et cela en faisait une voiture de course si parfaite. Je pense qu’à certains égards, cela a enlevé une partie du défi de ce que la F1 devrait être et de la F1, je pense au début des années 2000. »

Mais alors qu’il estime que les voitures d’aujourd’hui sont plus lourdes et à certains égards moins exigeantes que leurs prédécesseurs, Chandhok se garde de regarder en arrière avec trop d’affection les époques passées.

“Je pense que la réalité est que le monde a beaucoup changé depuis le début des années 90, n’est-ce pas? Les gens regardent le passé avec des lunettes teintées de rose, et j’en suis aussi coupable.

«J’ai regardé le Grand Prix d’Australie de 1986 qui était sur YouTube il y a quelques jours. Et tout le monde regarde cette époque comme étant incroyable et le spectacle de celle-ci.

“Mais en réalité, même jusqu’au début des années quatre-vingt-dix, vous n’aviez souvent que trois ou quatre voitures et le tour de tête et la course était en fait parfois assez poubelle, vraiment. Prost et Senna disparaîtraient et termineraient un tour devant le reste du peloton en ’88 ou ’89. Cela ne serait pas toléré aujourd’hui. »

Une version étendue de cette interview avec beaucoup plus d’informations de Chandhok sera bientôt disponible sur la chaîne YouTube ..

Devenez Supporter .

My F1 Cars fait partie d’une nouvelle série d’articles que nous diffusons tout au long du hiatus. Pour aider . à produire davantage de contenu original – et à naviguer sur le site sans publicité – veuillez envisager de devenir un Supporter ..

En savoir plus et inscrivez-vous ici:

Pas de publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et vous inscrire

Histoire de la F1Parcourir tous les articles d’histoire

Partagez cet article . avec votre réseau: