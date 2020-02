Kimi Raikkonen est le plus rapide mais le DAS est le grand sujet de discussion

Date publiée: 20 février 2020

La F1 a presque réussi à traverser une deuxième journée sans un seul drapeau rouge seulement pour que Kimi Raikkonen, le régleur de rythme, tombe en panne un jour où DAS était le principal sujet de discussion.

Alors que les pilotes effectuaient les tours sur le Circuit de Catalunya, les médias sociaux étaient animés de discussions sur l’étrange volant de Mercedes.

Lewis Hamilton a été pris en photo en déplaçant son volant d’avant en arrière, ce qui a ajusté le pincement des roues de son W11.

Des questions ont immédiatement été posées sur la légalité du système, que nous avons appris par la suite sous le nom de DAS – direction à deux axes.

Mercedes insiste sur le fait qu’il est légal et a été autorisé par la FIA tandis que Hamilton dit qu’il n’avait aucune inquiétude concernant la «sécurité» lors de son utilisation.

Nous l’appelons DAS – Dual Axis Steering! 🛠 James a une mise à jour sur le sujet brûlant d’aujourd’hui # F1Testing… 👇 pic.twitter.com/kKDHJqzutK

– Mercedes-AMG F1 (@ MercedesAMGF1) 20 février 2020

Mais alors que Hamilton était le plus rapide mercredi, le Britannique n’était que neuvième le plus rapide du Jour 2, bien qu’il ait utilisé le Pirellis le plus lent disponible.

Le Britannique a été plus d’une seconde complète plus lent que Kimi Raikkonen, qui a établi le rythme.

Bien qu’il ait d’abord semblé que le temps P1 de Sergio Perez de la séance du matin tiendrait bon, Raikkonen a effectué une course tardive dans l’Alfa Romeo pour terminer en tête du calendrier.

Le Finlandais, qui deviendra cette saison le pilote le plus expérimenté à avoir jamais couru en F1, a réussi un chrono de 1: 17.091.

Cependant, sa journée en P1 s’est terminée en rouge alors que le champion du monde 2007 s’est arrêté au virage 9 avec 15 minutes au compteur, cimentant sa place au sommet du journal.

🚩 DRAPEAU ROUGE 🚩

Après être allée plus vite, Kimi s’arrête le deuxième jour du # F1Testing 😫 # F1 pic.twitter.com/nIBL0Ra4zh

– Formule 1 (@ F1) 20 février 2020

Son temps lui a permis de monter 0,256 sur Perez, qui était au volant de son Racing Point RP20 copié par Mercedes.

Daniel Ricciardo a terminé la journée avec le troisième meilleur tour bien qu’il ait perdu un peu de temps sur piste après avoir roulé sur un trottoir qui a endommagé le sol de la RS20.

Les écrans peuvent être interdits cette saison, mais Renault avait beaucoup de travail à faire sur la voiture, donc abaissé les volets.

Alexander Albon a effectué sa première manche en RB16, remplaçant Max Verstappen dans le Red Bull pour le Jour 2.

Le coureur thaïlandais-britannique était un démarreur plus lent en raison d’un problème de réglage du siège, mais a récupéré pour terminer P4 devant Pierre Gasly d’AlphaTauri.

Il y a eu de mauvaises nouvelles et de bonnes nouvelles pour Gasly jeudi.

Il a à peu près commencé sa pré-saison avec une rotation, similaire à ses incidents Red Bull de l’année dernière. Mais contrairement à l’année dernière, il a gardé la voiture loin des barrières.

Faire un tour tôt le matin 🤪

Ces matins froids de Barcelone peuvent mordre à tout moment, comme l’a découvert Pierre Gasly ❄️ # F1 # F1Testing pic.twitter.com/d3rPnSPreF

– Formule 1 (@ F1) 20 février 2020

George Russell a eu un autre grand jour pour Williams, P7, séparant les Ferrari de Sebastian Vettel et Charles Leclerc.

Les pilotes de la Scuderia ont partagé les tâches de conduite jeudi avec Leclerc en action dans la matinée, avec un record de 1: 18.335, avant que Vettel, malade du mercredi, n’atteigne un 1: 18.154 dans l’après-midi.

Le meilleur temps de Vettel a été établi sur le pneu Compound 4 tandis que Leclerc a utilisé le 3.

Lando Norris, qui passe sa première journée en MCL35, complète le top 10 devant Romain Grosjean, Esteban Ocon et Valtteri Bottas.

Grosjean a parcouru 158 tours dans son Haas avant de tourner et de frapper le mur du virage 4 tandis que Bottas, qui a tourné au virage 13 au milieu de l’après-midi, était dans un garage pour les deux dernières heures de test en raison d’un problème électrique.

Grosjean tourne au virage 4 et franchit les barrières # F1Testing pic.twitter.com/QQfsELDM89

– Formule 1 (@ F1) 20 février 2020

Fois

1 Raikkonen Alfa Romeo 1m17.091

2 Perez Racing Point 1m17.347

3 Ricciardo Renault 1m17.749

4 Albon Red Bull 1m17.912

5 Gasly AlphaTauri 1m18.121

6 Vettel Ferrari 1m18.154

7 Russell Williams 1m18.266

8 Leclerc Ferrari 1m18.335

9 Hamilton Mercedes 1m18.387

10 Norris McLaren 1m18.474

11 Grosjean Haas 1m18.496

12 Ocon Renault 1m18.557

13 Bottas Mercedes 1m19.307

