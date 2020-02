Kimi Raikkonen: Fernando Alonso pourrait avoir du mal à trouver un siège en F1

Date publiée: 27 février 2020

Kimi Raikkonen a déclaré qu’il est facile de revenir en Formule 1, mais qu’il est beaucoup plus difficile de trouver un bon siège compétitif.

Raikkonen a quitté la Formule 1 à la fin de la saison 2009 et a raté les deux campagnes suivantes car le rallye et un passage en NASCAR sont devenus ses principales priorités.

Il est revenu pour la saison 2012 avec Lotus, réussissant à décrocher une victoire en course lors de sa première année avant de terminer P3 en Championnat du monde.

Fernando Alonso cherche un moyen de revenir après avoir quitté McLaren en 2018 et, alors que Raikkonen ne doute pas qu’Alonso a toujours la capacité d’être un pilote de Formule 1, il doute que l’Espagnol puisse trouver un bon siège.

“Je ne sais pas, ce n’est pas ma décision et je ne sais pas s’il veut revenir ou non, nous devrons lui demander”, a déclaré Raikkonen à AS.

“Mais il est plus jeune que moi et continue de conduire, peu importe qu’il fasse le Dakar ou d’autres choses si vous continuez à conduire.

«J’ai fait des rallyes deux ans, tu apprends toujours des choses et ce n’est pas très difficile de revenir.

“Mais une autre chose est de trouver un bon endroit pour rentrer, c’est la partie la plus compliquée, encore plus compliquée que la conduite.”

Raikkonen, à 40 ans, est le pilote le plus âgé de la grille de Formule 1 2020 et devrait devenir le pilote de Formule 1 le plus expérimenté de tous les temps cette saison.

Son contrat actuel devant expirer à la fin de l’année, Raikkonen dit qu’il ne se sent pas aussi vieux que son nombre le suggère.

“Je ne ressens aucune différence entre les pilotes”, a-t-il ajouté.

«Je ne pense pas qu’ils devraient être plus respectueux envers moi à cause de ma carrière.

«Par exemple, j’ai une très bonne relation avec Antonio depuis longtemps et je ne me sens pas aussi vieux que les chiffres le disent.

“Nous vieillissons tous chaque année, mais tant que vous êtes en bonne santé et que vous vous sentez bien, peu importe autrement.”

Raikkonen a également été interrogé sur son ancienne équipe Ferrari et espère qu’ils pourront avoir une saison réussie.

“Ils ont connu des saisons meilleures et pires ces dernières années, mais j’espère qu’ils sont capables de s’améliorer et de se battre pour le titre”, a-t-il déclaré.

«J’espère qu’ils pourront résoudre tous les problèmes, trouver la vitesse et se battre pour le championnat du monde. Qui sait ce qui va se passer pendant la saison, c’est très long. »

