Kimi Raikkonen: Je ne suis pas ici pour plaire à quelqu’un d’autre

Date publiée: 3 mars 2020

Le pilote le plus âgé de la grille de F1 et bientôt le plus expérimenté de tous les temps, Kimi Raikkonen dit qu’il est en F1 parce qu’il veut être et ne pas faire plaisir aux autres.

Lâché par Ferrari à la fin de la saison 2018, Raikkonen en a surpris beaucoup en signant un contrat de deux ans avec Alfa Romeo.

Entrant dans la deuxième année de ce contrat, le Finlandais deviendra cette année le pilote le plus expérimenté à avoir jamais couru en Formule 1 en dépassant le record de Rubens Barrichello pour le plus grand nombre de départs.

C’est un record que beaucoup ne pensaient pas à Raikkonen de toutes les personnes qui ont réussi, étant donné qu’il s’est éloigné du sport après son premier passage avec Ferrari, passant au rallye et à NASCAR.

Il revient en F1 en 2012 avec Lotus avant de rejoindre Ferrari puis Alfa Romeo.

“J’aime la course, bien qu’il y ait bien plus que la course en F1”, a-t-il déclaré dans une interview à El Pais.

«Si je n’aimais pas les courses, je ne serais pas là. Mais je ferais tout pour ne pas aller à la presse! »

L’homme de 40 ans qui était autrefois connu pour son attitude de fête semble avoir trouvé un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, affirmant qu’il l’a trouvé en faisant ce qui le rend heureux et en n’essayant pas de plaire aux autres.

“Évidemment, ça me fait plaisir qu’il y ait des followers qui m’aiment, il y a aussi ceux qui ne m’aiment pas. Mais j’essaie juste de faire les choses qui me rendent heureuse.

«Tant que vous faites des choses qui vous rendent heureux en tant que personne, c’est tout ce qui compte.

«Si vous êtes heureux, cela vous aidera dans votre travail, que ce soit en conduisant une voiture ou tout autre, cela vous aidera dans votre vie quotidienne.

«Si les gens aiment ça, tant mieux; s’ils ne l’aiment pas, eh bien c’est bien aussi. Chacun est comme il est.

«D’ailleurs, je ne fais jamais rien pour plaire à personne. Je fais ce que je fais en pensant à moi. »

Mais alors que les fans et les médias peuvent aimer Raikkonen, il admet qu’il n’aime pas toujours ce dernier.

“Je suis sûr qu’il y a beaucoup de choses, donc, en général, il est beaucoup plus important d’écrire”, a-t-il déclaré. “Mais c’est comme ça que les médias fonctionnent maintenant malheureusement.

“Je n’ai jamais l’intention d’être dans les nouvelles.”

