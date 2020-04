Kimi Raikkonen parle de la débâcle en Australie

Date publiée: 14 avril 2020

Kimi Raikkonen a parlé aux médias de la débâcle de l’Australie pour la première fois depuis l’ouverture de la saison a été annulée à la dernière minute.

Il restait officiellement deux heures au compteur avant que FP1 ne commence à Albert Park avant que la Formule 1 ne décide finalement de débrancher le week-end de course – près de 12 heures depuis le premier test Covid-19 positif dans le paddock de McLaren.

Parmi toutes les incertitudes, les spéculations et les rumeurs, Raikkonen et son ancien coéquipier Ferrari Sebastian Vettel sont montés dans le premier avion à la maison.

Le Finlandais a maintenant donné son avis sur tout le drame qui s’est déroulé au cours de la semaine qui devait lancer la campagne 2020.

“Nous n’aurions pas dû partir, mais ce n’était pas notre décision”, a déclaré Raikkonen dans une interview accordée à Auto Hebdo en France.

«Nous, pilotes, suivons les décisions de la FIA et de la F1. S’il y a une course, on y va. Même à ce stade avancé, il valait mieux annuler que de prendre des risques pour le staff F1 et les spectateurs.

“Il était plus que probable qu’un tel scénario [cancellation] arriverait. Nul doute que la décision aurait pu être prise plus tôt.

«Toutes les personnes dans le paddock, et c’est beaucoup de monde, viennent d’Europe, et il y avait de fortes chances que quelqu’un soit contaminé dans un aéroport, dans un avion ou autre. Cest ce qui est arrivé.”

Quant à rester en contact avec l’équipe, Raikkonen et le reste d’Alfa Romeo s’entretiennent alors que le verrouillage se poursuit.

Il a ajouté: “J’ai eu pas mal de réunions la semaine après mon retour d’Australie, mais maintenant que l’usine est fermée et que nous sommes en” vacances d’été “jusqu’à la mi-avril, ce n’est plus nécessaire.”

«Nous avons tout traversé après les tests d’hiver, et depuis lors, nous n’avons malheureusement pas eu l’occasion de courir. Nous nous envoyons des messages pour vérifier les uns les autres, mais rien de lié au travail. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.