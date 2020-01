Kimi Raikkonen «pas» enthousiaste pour la prochaine étape

Date publiée: 23 janvier 2020

Le pilote le plus âgé de la grille de F1 2020, Kimi Raikkonen deviendra également le plus expérimenté de tous les temps lorsqu’il dépassera le record de Rubens Barrichello cette année.

Raikkonen est arrivé en Formule 1 en 2001, au sein de l’équipe Sauber.

Près de deux décennies plus tard, il est de retour pour cette même équipe, bien qu’il soit désormais rebaptisé Alfa Romeo.

Avec des passages chez McLaren, Ferrari, Lotus et de retour chez Ferrari, le joueur de 40 ans a accumulé 312 départs en Grand Prix.

Cette saison, avec ses 22 courses, il atteindra le record de Barrichello avec 322 avant de le battre.

Raikkonen n’est pas du tout déconcerté.

“Sur ce point, pas [excited]”, A-t-il déclaré sur le site officiel de F1.

“Ça ne me donne rien.”

Il attend cependant avec impatience sa deuxième saison avec Alfa Romeo.

L’année dernière, Raikkonen a empoché 43 points avec le meilleur résultat de la P4, qu’il a atteint lors du GP du Brésil.

Mais il y a eu des étapes dans la campagne où Alfa Romeo est sorti de l’ébullition et a manqué de vitesse.

Il espère qu’ils apprendront des bons comme des mauvais.

“Mais je suis maintenant ravi de recommencer et nous pouvons nous améliorer à partir de cette année et tirer les leçons de ce que nous avons mal fait et de ce que nous avons bien fait et nous rapprocher un peu plus du front”, a-t-il poursuivi.

“Mais le temps nous le dira, il est trop tôt.

“Une fois que nous aurons commencé à courir les voitures dans la première course … nous aurons une bonne idée.”

